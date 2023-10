Alle Lunchboxen von Alex Casey finden in Alan Wake 2 – Lösung

Alan Wake 2 ist ein echtes Survival-Horrorspiel, das uns das Fürchten lehrt. Und gruselig ist sogleich die Anzahl an Collectibles, die sich im Spiel versteckt hält. Es sind wirklich eine ganze Menge an Sammelgegenständen

Wenn wir uns zum Beispiel die Lunchboxen ansehen, kommen wir auf ein beträchtliches Sümmchen. In dieser Lösung erklären wir euch deshalb haargenau, wo ihr jede einzelne von Alex Caseys Lunchboxen findet – damit ihr nicht verzweifelt!

Was bringen die Lunchboxen in Alan Wake 2?

Die Lunchboxen haben einen ganz besonderen Zweck in „Alan Wake 2“. Wenn wir sie finden, können wir Verbesserungen für unsere Waffen freischalten. Es lohnt sich also definitiv, abseits des regulären Pfads nach den Lunchboxen zu suchen.

Um die Waffen zu verbessern, müssen wir den Gedankenpalast von Saga betreten. Hier gibt es eine gesonderte Sektion, die sich nur um die Waffen-Upgrademöglichkeiten dreht. Doch wir benötigen viele Lunchboxen.

Alle Lunchboxen am Cauldron Lake

Am Cauldron Lake gibt es insgesamt 8 verschiedene Lunchboxen, die wir finden können.

Die Lunchbox: FBC-Überwachungsstation #1

Diese Lunchbox findet ihr so ziemlich am Ende des Levelabschnitts am Cauldron Lake. Wenn ihr mit Saga den Schlüssel zur Abkürzung erhalten habt, da ihr zum Auto zurückkehren möchtet, könnt ihr jetzt die neue Route zurück zum Auto nehmen.

Auf diesem kleinen Wegabschnitt gibt es kurz vor dem Ende eine kleine Abbiegung nach links, die uns an der FBC-Überwachungsstation vorbeiführt. Links neben dem Häuschen ist ein Vorsprung, den ihr hochklettern könnt. Da liegt die Lunchbox.

Die Lunchbox am Campingplatz #2

Die nächste Lunchbox führt uns zum hiesigen Campingplatz ganz im Süden der Karte, wo sich ein paar UFO-Fans niedergelassen hatten, die allerdings nicht mehr vor Ort anzutreffen sind.

Hier seht ihr ein gelb-blaues Zelt mit einem Camingstuhl davor. Ein Stück weit links neben dem Klappstuhl ist eine kleine Ecke, in der ihr suchen müsst.

Lunchbox nahe der Witch’s Hut #3

Die nächste Lunchbox befindet sich in der Nähe der Hexenhütte. Sucht zunächst einmal die sogenannten Witch’s Hut auf der Karte im Westen und macht euch auf den Weg.

Hier lauft ihr jetzt einmal an der Hexenhütte dran vorbei. Denn die Lunchbox liegt westlich in der Nähe des kleinen Camps. Stellt euch in das Camp rein und schaut dann einmal nach rechts über eure Schulter. Dann seht ihr die Lunchbox in der linken Ecke liegen.

Lunchbox am Wasserfallaussichtspunkt #4

Diese Lunchbox findet ihr ganz im Norden der Karte am Cauldron Lake. Marschiert vom Tatort aus erst einmal entspannt gen Norden. Wie entspannt man als FBI-Agentin eben marschieren kann.

Hier begegnet ihr dann am äußersten Punkt im Nordwesten einer Tafel mit der Aufschrift „Mortal Falls“. Das ist der Wasserfallaussichtspunkt, den wir suchen.

Schaut von hier aus einmal nach links an den merkwürdigen Symbolen am Baum vorbei. Geht ein Schritt in die linke Ecke und dann seht ihr die Lunchbox hier im Dreck herumliegen.

Lunchbox an der Hütte des Rangers #5

Die nächste Lunchbox am Cauldron Lake finden wir, nachdem wir Alan Wake aus seinem Alptraum befreit haben. Bewegt euren Allerwertesten gen Norden. Jetzt hat sich das Wasser zurückgezogen und ihr könnt bei der Witchfinder’s Station vorbeischauen.

Lauft dann ganz nach Norden zur Station. Ein Stück rechts von der Witchfinder’s Station ist eine ganz kleine Aussparung, wo ihr suchen müsst (siehe Karte oben). Das ist Nordwestlich des Flussufers.

Lunchbox am Fuß des Wasserfalls (am Fluss) #6

Nun suchen wir die sechste Lunchbox, die eigentlich ganz in der Nähe der Witchfinder’s Station ist. Lauft gen Süden am Ranger Häuschen vorbei und folgt dem Fluss gen Osten. Und wenn ich sage, folgt dem Fluss, dann meine ich das in dem Fall auch! Lauft direkt am Fluss entlang, quasi im Fluss.

Denn diese Lunchbox ist am Ende des Flusses, der nach Norden wegläuft (rein geographisch gesehen). Direkt vor dem Wasserfall ist eine weitere Lunchbox versteckt und wir wünschen einen guten Appetit mit dem verschimmelten Brot!

Lunchbox nahe dem Erdrutsch #7

Nun geht es auf zur siebten Lunchbox am Cauldron See. Die findet ihr so ziemlich in der nördlichen Mitte der Karte. Sie liegt unterhalb des Erdrutsches versteckt.

Lauft am Besten am Warenhaus los, macht einen kurzen Schlenker nach Osten und lauft direkt nördlich. Folgt dem langen Pfad bis zum Ende. Links vor den Baumstämmen liegt dann die Lunchbox.

Lunchbox im Ferienhaus #8

Die achte und letzte Lunchbox in Cauldron Lake findet ihr erst etwas später im Spiel, wenn ihr den Bolzenschneider gefunden habt.

Kehrt dann noch mal zum Cauldron Lake zurück und marschiert in Richtung Ferienhäuser. Sie liegt im rechten Haus, wenn ihr durch den Eingang zu den Ferienhäusern marschiert. Es ist also das Haus, wo ihr im Grunde direkt drauf zulauft. Die Lunchbox liegt im Inneren des Gebäudes.

Alle Lunchboxen in Watery

In Watery gibt es insgesamt 6x Lunchboxen, die ihr finden und sammeln könnt, um weitere Manuskripte zu erhalten.

Lunchbox beim Funkturm #1

Die erste Lunchbox erhaltet ihr, wenn ihr aus dem Startgebiet heraus nördlich in den Wald lauft. Ganz im Norden gibt es einen Funkturm, der auf der Karte auch als solcher gekennzeichnet wird.

Lauft hier ganz nach oben und nehmt die kleine Abbiegung gen Nordosten. Sucht in der äußerste Ecke direkt bei Funkturm, wo die Lunchbox schon auf euch wartet.

Lunchbox vom Riesenrad in Coffee World #2

Die nächste Lunchbox befindet sich eigentlich ganz in der Nähe vom Funkturm. Lauft den Weg wieder zurück, bis ihr an die Kreuzung gelangt und lauft jetzt den Weg gen Westen weiter, der nach Coffee World führt.

Hier gibt es drei Pfade, doch ihr nehmt den, der in die nördliche Richtung führt. Hier bei den Parkbänken findet ihr obendrein ein weißes Zelt, wo eine Lunchbox platziert wurde.

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Lunchbox hinter dem Motorradclub #3

Die nächste Lunchbox führt uns hinter den Motorradclub bei der „Kalevala Knights“-Werkstatt im Nordwesten der Karte. Ihr müsst zuvor einmal ganz um die Karte herumgelaufen sein, um zum Motorradclub zu gelangen.

Wenn ihr hier vor Ort seid, lauft in Richtung Norden. Die Lunchbox befindet sich zwischen einem Häuschen und einem abgedeckten Boot, genau in der Mitte.

Lunchbox bei der Wohnwagensiedlung #4

Die nächste Lunchbox in Watery finden wir bei der „Watery Lighthous“-Wohnwagensiedlung, wofür wir erst einmal den Schlüssel aus dem Souvenirladen benötigen.

Wenn ihr diesen gefunden habt, könnt ihr die Wohnwagensiedlung nun betreten. Sprecht dann kurz mit Thor und Odin und dreht euch um. Links seht ihr eine große Schaukel am Spielplatz. Dahinter befindet sich ein Baum mit drei großen Ästen. Links daneben liegt die Truhe.

Lunchbox beim Watery-Leuchtturm #5

Die nächste Lunchbox kann eingesammelt werden, wenn wir euch in Richtung des Leuchtturms in Watery aufmacht. Lauft die großen Treppen gen Leuchtturm, bis ihr eine kleine Hütte auf der linken Seite seht.

Wenn ihr diese weiße Hütte vor euch seht, müsst ihr links an ihr vorbeilaufen. Geht dann ein Stück gen Abgrund, bis ihr die Lunchbox auf dem Boden seht.

Lunchbox vom Coffee World-Parkplatz #6

Jetzt geht es ab in Richtung Freizeitpark. Wir suchen den Vordereingang auf, wo wir sogleich den Parkplatz von Coffee World ausmachen.

Wenn wir von vorne auf den Haupteingang schauen, sehen wir zwei kleine runde Häuschen. Von außen sind sie recht unscheinbar, aber der Schein trügt. Denn sie sind hohl. Das sehen wir allerdings nur, wenn wir von der rechten Seite in das Häuschen hineinschauen. Die Lunchbox liegt im rechten Häuschen.

Alle Lunchboxen in Bright Falls

Auch in Bright Falls gibt es mehrere Lunchbox-Collectibles, die gefunden werden möchten! Bedenkt, dass es sich lohnt. Immerhin könnt ihr Sagas Waffen damit heftig upgraden.

Lunchbox beim Diner #1

Die allererste Lunchbox findet ihr östlich vom Diner, wenn ihr das erste Mal Bright Falls betretet. Schaut euch hier im Grünen ein wenig um. In der Nähe des weißen Pavillons ist ein Baum mit sehr vielen Ästen. Dahinter liegt die Lunchbox und ihr dürft euch einen Bissen genehmigen, wenn ihr mögt!

Die nächsten Snackpakete findet ihr erst, wenn ihr in Bright Falls gen Westen aufbrechen könnt. Vorher ist das Erreichen der Lunchboxen noch nicht möglich.

Lunchbox bei Billies Bootswerft #2

Eine recht leicht zu findende Lunchbox gibt es in Bright Falls in der Nähe von Billies Bootswerft. Sucht direkt an der linken, unteren Kante von Billies Bootswerft (siehe Karte).

Lauft hier einfach ein Stück durch den Dreck, dann werdet ihr die Box sehr leicht finden. Sie liegt fast am Wasser bei einem Baum mit Symbolen (hinter dem Wassertank und dem Zaun).

Lunchbox beim Kultversteck #3

Wenn ihr den hiesigen Wald betretet und gen Westen lauft, folgt der Straße immer geradeaus (biegt nicht südlich nach links ab). Dann kommen drei Straßen und an der dritten Abbiegung lauft ihr geradeaus weiter. Die Schachtel liegt bei einem großen Baum in der Nähe des Speicherraums.

Lunchbox an der Ranger-Station #4

Wer hat Hunger? Genau Richtig. Wer hat das nicht? Also müssen wir noch mehr Lunchboxen finden! Und das tun wir. Es geht weiter mit Nummer 4 in Bright Falls.

Die befindet sich im Nordosten der Ranger-Station, die sich wiederum im mittleren Süden der Karte befindet. Lauft von hier aus in etwa gerade gen Norden mit ein paar Grad östlich. Die Lunchbox liegt mitten auf einem Sandhaufen auf dem Weg.

Lunchbox am Wasser #5

Nun könnt ihr theoretisch von der letzten Lunchbox ausgesehen einfach gerade in Richtung Osten laufen, denn die nächste Box liegt hier östlich von der Hauptstraße bei den Bäumen, kurz bevor ihr aufs Wasser respektive den Strand schauen könnt.

In der Nähe liegt ein weißes Holzboot am Strand. Links vom Boot aus gesehen in Richtung Wald liegt die Box am Baum.

Lunchbox im Herrenhaus #6

Die sechste Lunchbox in Bright Falls findet ihr im Herrenhaus. Ihr könnt sie theoretisch schon aufsammeln, wenn ihr das erste Mal das Herrenhaus im Westen betretet.

Im Erdgeschoss könnt ihr einfach vom Vordereingang aus in das Gebäude laufen, nachdem die Pflegerin ihr o.k. gegeben hat. Rechts im ersten Raum liegt dann sogleich die Lunchbox in der Ecke. Ihr findet sie auf dem großen Schrank neben dem Radio, links neben der Karte.

Lunchbox beim Wellness Center #7

Die letzte Snackattack-Box findet ihr hier, wenn ihr westlich vom Wellness Center sucht. Verlasst das Center in Richtung Westen. Die Straße spaltet sich, aber ihr folgt dem rechten Weg ganz gerade westlich auf der Karte.

Hier auf halber Strecke befindet sich der Fundort der Box, allerdings müsst ihr ein wenig suchen. Die Lunchbox liegt wirklich gut versteckt zwischen den Bäumen.

Herzlichen Glückwunsch, ihr habt alle Lunchboxen gefunden! Fandet ihr die Suche schwer? Bei welcher seid ihr verzweifelt? Schreibt es in die Kommentare.

Wenn ihr an anderer Stelle nicht weiterkommt und euch weiter über Alan Wake 2 informieren möchtet, schaut unbedingt in unsere Komplettlösung, wo wir viele weitere Hilfen und Anleitungen für euch bereitgestellt haben.