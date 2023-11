6 Fehler, die ihr in Alan Wake 2 unbedingt vermeiden solltet! – Tipps

Im Survial-Horrorspiel Alan Wake 2 gibt es diverse Stolperfallen, die den Alltag mit Alan Wake und Saga Anderson um einiges erschweren können. Ihr müsst hier unbedingt Vorsicht walten lassen, denn man kann es sich unnötig schwer machen. Und das wollen wir doch nicht?

Deshalb lest ihr hier meine 5 Fehler, die mir am Anfang immer wieder unterlaufen sind und die ihr womöglich vermeiden könnt. Man muss es einfach nur einmal wissen und dann ist alles schon viel leichter. Lest unsere Tipps und Tricks.

Fehler Nummer #1 – Waffensuche

Die Sache mit den Waffen: „Alan Wake 2“ macht es uns nicht unbedingt einfach, alle Waffen im Spiel zu finden.

Wir können die wichtigen Waffen nicht direkt im Laufe der Story erspielen. Die meisten Waffen, außer vereinzelte Ausnahmen, sind an einen gewissen Handlungsfortschritt gebunden. Das heißt aber nicht, dass wir sie dann automatisch finden werden – z.B. das Jagdgewehr ist gut versteckt.

Deshalb solltet ihr unbedingt die Augen offenhalten. Mir ist zum Beispiel gar nicht aufgefallen, dass hier auf dem nachfolgenden Bild eine der Waffen versteckt ist, weshalb ich lange Zeit ohne zusätzliche Feuerkraft rumgelaufen bin.

Ein kleiner Twist verbirgt die Waffe. © Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Doch das Gute ist, dass ihr die meisten Waffen auch „später noch“ freischalten könnt. Das heißt, ihr könnt bis zur Meldung, dass ihr euch „dem Spielende nähert“, einen Abstecher zu den Orten machen und die Waffen nachträglich besorgen.

Und wenn es doch noch hakt, sind wir für euch da. Hier bei uns erfahrt ihr, wo ihr alle Waffen im Spiel finden könnt. Schaut unbedingt in unsere Übersicht, wenn euch eine fehlt.

Fehler Nummer #2 – Sammelbares

Die Sache mit den Collectibles: Ähnliches gilt für die Sammelgegenstände. Diese sind ebenfalls an einen gewissen Spielfortschritt gebunden. Es ist im Grunde so, dass ihr die jeweilige Sammel-Trophäe erst sehr spät im Spiel erhalten könnt.

Deshalb ist es ratsam, nicht unbedingt sofort zu verzweifeln, wenn es zum Beispiel mit einem der Kinderreime nicht klappt.

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Wenn ihr später etwas mehr Zeit und Ressourcen habt, könnte es sich lohnen, noch etwas mit dem jeweiligen Rätsel zu warten. Zudem werden die Sammelgegenstände, die ihr schon gesehen habt, auf eurer Karte eingezeichnet. Eine gute Zwischenlösung?

Zu viele Ressourcen: Obendrein braucht ihr gar nicht jedes Sammelobjekt sofort lösen, denn zum Beispiel in den Kultverstecken verbergen sich oftmals lediglich Ressourcen.

Wenn ihr allerdings schon genug Ressourcen beisammen habt und in eurem Inventar kein Platz mehr frei ist, bringen euch die Sachen gerade einfach nichts. Dann hilft nur noch ein Abstecher zu einem Speicherraum, um sie im Schuhkarton zu verwahren.

Fehler Nummer #3 – Schwierigkeitsgrad

Der Schwierigkeitsgrad: Hartgesottene Spieleveteranen zocken selbstredend auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad. Doch das Gute ist, dass uns das Spiel auch nachträglich noch erlaubt, den Schwierigkeitsgrad zu wechseln.

Wenn ein Boss zu schwer ist, dann braucht ihr nicht gleich eine neue, komplette Spielrunde zu starten. Dann könnt ihr durchaus einfach den Schwierigkeitsgrad wechseln. Schaltet einen Gang runter und legt den Boss. Danach könnt ihr den Härtegrad auch direkt wieder anziehen, um den Spielfluss nicht zu stören.

Letzteres ist meine Empfehlung, da „Alan Wake 2“ auf den verschiedenen Schwierigkeitsstufen schon eine sehr unterschiedliche Erfahrung darstellt.

Findet ihr Nightingale zu schwer? Runter mit dem Schwierigkeitsgrad! © Remedy Entertainment

Fehler Nummer #4 – Handlungsstränge

Handlung manuell wechseln: Ab einem bestimmten Spielfortschritt könnt ihr die Handlung zwischen Alan Wake und Saga Anderson manuell wechseln.

Das ist eine große Entscheidung im Spieldesign, von der ihr Gebrauch machen solltet. Wenn ihr lieber erstmal mit Saga weiterspielt, ist das also gar kein Problem. Ihr könnt euch zum Beispiel selbst Punkte im Spiel überlegen, wo ihr dann wechselt. Oder das anhand eines Timers entscheiden.

Erst Saga Anderson oder Alan Wake? Oder beides parallel? Ihr entscheidet! © Remedy Entertainment

Aber fühlt euch nicht gezwungen zu wechseln! Ihr könnt das Spiel sogar komplett mit Saga zu Ende spielen (bis zu einem gewissen Punkt) und dann erst den Alan-Part spielen. Also eines nach dem anderen abklappern. Das geht theoretisch auch.

Fehler Nummer #5 – Survival

Die „Resident Evil“-Fans werden wissen, was jetzt kommt. „Alan Wake 2“ ist ein Survival-Spiel und das heißt, es gibt so etwas wie Ressourcenknappheit. Je größer der Schwierigkeitsgrad ist, desto weniger wertvolle Ressourcen stehen euch zur Verfügung.

Was also tun gegen die Ressourcenknappheit? Sparen. Ganz einfach. Ihr müsst nicht jeden Feind, dem ihr im Spiel begegnet mit der Pumpe wegblasen. Ihr könnt sehr viele Feinde (wie in einem Resident Evil) einfach umlaufen und links liegenlassen.

Schnell zur Hütte rennen und Munition sparen! © Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Entscheidet also immer von Fall zu Fall: Macht das jetzt gerade Sinn zu feuern? Oder sollte ich mir die Kugeln sparen? Wenn ihr zum Beispiel an ein Collectible wollt, macht es immer Sinn, den Platz erstmal zu räumen. Aber wenn ihr einfach nur „durch den Wald“ rennt, solltet ihr alles sparen, was eben geht.

Fehler Nummer #6 – Bolzenschneider

Wo verdammt nochmal ist der Bolzenschneider?!? Ja, das Problem mit dem heiß begehrten Bolzenschneider ist so groß, dass es einen eigenen Eintrag verdient.

An allen Ecken und Kanten wird uns im Game suggeriert, dass wir den Bolzenschneider benötigen, um in bestimmte Areale zu gelangen. Aber wo ist das gute Stück denn jetzt? Ich habe bereits alles abgesucht und immer noch kein Eisen gefunden. Und jetzt?

Der Bolzenschneider ist so eine Sache in Alan Wake 2. © PlayCentral.de

Vergesst den Bolzenschneider! Ihr werdet den Bolzenschneider nicht finden, wenn ihr nach dem Item sucht. Ihr erhaltet den Bolzenschneider erst an einem bestimmten Spielfortschritt. Es ist wie so oft im Leben. Wenn man nicht mehr danach sucht, kommt es auf einmal um die Ecke.

Von daher braucht ihr ihn gar nicht manuell zu suchen. Wo genau ihr ihn im Spiel erhaltet, lest ihr hier in unserem Guide.

Wenn ihr noch mehr Tipps und Tricks zu Alan Wake 2 benötigt, schaut jetzt unbedingt in unsere Komplettlösung rein, wo wir viele weitere Hilfen und Anleitungen für euch bereitgestellt haben. so kann dann auch wirklich nichts mehr schiefgehen!