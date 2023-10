Alle Worte der Macht in Alan Wake 2 finden – Fundorte mit Lösung

In Alan Wake 2 verstecken sich zahlreiche Collectibles, die von euch entdeckt werden möchten und meist einen recht praktischen Nutzen inne haben. Steuert ihr den Autoren Alan Wake dann solltet ihr euch vor allem auf die Worte der Macht konzentrieren, da ihr dadurch stärker werdet und euch zudem besser gegen die Dunkelheit zu Wehr setzen könnt.

Wo befinden sich die Worte der Macht in Alan Wake 2?

In den Abschnitten, in denen ihr in „Alan Wake 2“ mit dem Namensgeber des Spiels unterwegs seid, könnt ihr an den verstecktesten Orten in der Spielwelt Wort der Macht finden. Dabei handelt es sich um auffällig gelbe Spiralen aus Wörtern, deren genauer Fundort euch in der Regel durch gelbe Pfeile kenntlich gemacht wird.

Strahlt ihr diese Wortspiralen mit Alans Taschenlampe an, aktiviert ihr dieses Wort und erhaltet im Grunde einen Skillpunkt, um eine Fähigkeit zu verbessern.

Später im Spiel müsst ihr immer wieder Alans Sicht ändern, um beispielshalber Barrieren zu entfernen oder den Aufbau von Levelabschnitten zu verändern.

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Wie nutze ich Worte der Macht?

Im interaktiven Writers Room von Alan könnt ihr alle verfügbaren Worte der Macht einsehen, sie sind quasi das Gegenstück zu den Lunchboxen von Saga Anderson, wodurch die FBI-Agentin Verbesserungen für ihre Waffen freischaltet.

Jedes Wort der Macht verfügt über jeweils drei unterschiedliche Upgrades, für die ihr euch entscheiden könnt. Jedes dieser Upgrades kann zudem in mehreren Stufen verbessert werden.

New Work City

Worte der Lampe

Kurz nachdem ihr den Sheriff getroffen und die Karte der Gegend erhalten habt, geht ihr eine kurze Metalltreppe hinauf. Auf der rechten Seite auf dem Flachdach findet ihr die ersten Wort der Macht, die ihr mit eurer Taschenlampe anleuchten müsst. Ein Pfeil auf der Schrägen weist euch auf den genauen Fundort hin. Ihr erhaltet für diesen Fund auf der PS5 die Bronze-Trophäe Verkünde seine Worte. Ab diesem Zeitpunkt werden euch weitere Worte der Macht auf der Karte durch einen Kreis und ein gelbes Fragezeichen markiert. Richtet eure Taschenlampe darauf, um das jeweilige Wort der Macht zu aktivieren.

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Findet ihr rechts vom Eingang zum Talk-Show-Studio an der Wheeler Street. Schaut rechts von den beiden Telefonhäuschen in die Ecke hinter den Mülltonnen.

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Worte der Besserung

Befindet sich in der westlichen Gasse, in der ihr euren Revolver und die Taschenlampe erhalten habt. Nutzt eure spezielle Lampe, um den Weg frei zu machen und folgt dann den gelben Pfeilen. In dem Korridor direkt über der Tür findet ihr die Worte der Besserung, auf die ihr eure Taschenlampe richten müsst.

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Worte der Wirkung

Findet ihr in der Draft Street an einer Querstrebe unterhalb der Brücke. Also wendet euren Blick nach oben.

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Worte der Pistole

Vor dem Gebäude im Nordosten mit dem Polizeiauto/Taxi davor. Nutzt eure spezielle Lampe, um den Durchgang frei zu machen. Die Worte der Macht findet ihr über euch an der Wand.

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Worte des Krieges

Ganz im Nordosten der Karte klettert ihr bei dem Polizeiauto/Taxi die Leiter nach oben und lauft dann an den Reklametafeln entlang, biegt dann nach rechts um die Ecke und findet die Worte der Macht auf der rechten Seite zwischen den Klimaanlagen bei zwei Müllsäcken.

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Caldera Station (U-Bahn)

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Wort der Pistole

Unten in der Caldera Station in einem Zug. Nutzt die Handlungstafel, um einen Handlungswechsel durchzuführen und in den hinteren Bereich zu gelangen. Ändert die Handlung jetzt wieder und folgt den Pfeilen, um das Wort der Macht zu finden.

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Wort der Hilfe

Recht zu Beginn in der Caldera Station. Seid ihr der Treppe nach unten gefolgt, folgt dem Tunnel, wendet euch dann nach links und folgt den Pfeilen vor euch an der hinteren Tunnelwand nach rechts. Die Worte der Macht befinden sich in dem hinteren, halb zerstörten, U-Bahn-Tunnel an der Wand und Gegenüber des Schutzraums. Hinweis: Zu Beginn des neuen Kapitels kommt ihr an dieser Stelle noch einmal vorbei.

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Wort der Lampe

Oberhalb des eingestürzten Tunnels in einem kleinen Abstellraum, der vom Haupttunnel abgeht. Hinter einem Metallregal findet ihr das Wort der Macht.

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Im westlichen Bereich der Shrine St. Station an der linken Tunnelwand. Hinweis: Uns wurde das Fragezeichen für dieses Wort auf der Karte allerdings in der Nähe des eingestürzten Tunnels angezeigt. Sobald das Wort aktiviert war, verschwand die Markierung auf der Karte. Im Grunde liegen beide Bereiche übereinander, auf der Karte wird es nur etwas umständlich angezeigt.

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Wort der Wirkung

Nachdem ihr mit der Leiter in die verlassene Station gelangt seid, geht rechts, folgt den Pfeilen und schießt auf die Holzplatte, ihr könnt sie zerstören! Dahinter befindet sich das Wort der Macht.

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Wort des Krieges

In der Nähe des entgleisten Zuges und oberhalb des Schutzraumes. Nachdem ihr die Leiter nach oben geklettert seid, begebt euch in den hinteren Bereich und nicht zum entgleisten Zug. Schaut auf der rechten Seite des Tunnels an die Decke um dieses Wort zu finden.

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Wort der Besserung

Unten in der verlassenen Station bei den vielen Schattengegnern direkt über dem Kassenhäuschen.

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Wort der Pistole

In der Shrine St. Station zwischen den beiden U-Bahnen.

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Wort der Wirkung

Ebenfalls in der Shrine St. Station und zwar kurz vor dem Ausgang, den ihr nutzen könnt, nachdem ihr das Echo aktiviert und die Szene Beschwörungsritual freigeschaltet habt.

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Wort der Besserung

Nachdem ihr von der Shrine St. Station zurück in die verlassene Station gelangt seid und dort den Schutzraum gefunden habt, seht ihr zwischen Schutzraum und Treppe hinter dem Gitter die nächste Wortspirale.

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Welche Effekte besitzen die Worte der Macht?

Das sind die verschiedenen Effekte der Wort der Macht.

Worte der Besserung:

Wellness-Oase : Erhöht die maximale Gesundheit um 15 %.

: Erhöht die maximale Gesundheit um 15 %. Götterfunken : Erhöht die maximale Menge der in einer Lichtzuflucht wiederhergestellten Gesundheit um 30 %.

: Erhöht die maximale Menge der in einer Lichtzuflucht wiederhergestellten Gesundheit um 30 %. Räder in Rädern: Stellt 50 % der maximalen Gesundheit wieder her, wenn du ein neues Wort der Macht entdeckst.

Worte der Wirkung:

Das ist privat : Erhöht den an Feinden in unmittelbarer Nähe verursachten Schaden um 10 %.

: Erhöht den an Feinden in unmittelbarer Nähe verursachten Schaden um 10 %. Hier nicht! : Sorgt dafür, dass Alan von Feinden um 20 % schwerer entdeckt wird.

: Sorgt dafür, dass Alan von Feinden um 20 % schwerer entdeckt wird. Den Spieß umdrehen: Senkt den von Dunkelheitsprojektilen erlittenen Schaden um 25 %.

Worte des Krieges:

Voller Halt : Erhöht den Schaden der letzten Kugel in der Trommel des Revolvers um 25 %.

: Erhöht den Schaden der letzten Kugel in der Trommel des Revolvers um 25 %. Eine Bunte Stadt : Erhöht den Schaden der Doppelläufigen Schrotflinte um 25 %, wenn du mehrere Feinde mit einem Schuss triffst.

: Erhöht den Schaden der Doppelläufigen Schrotflinte um 25 %, wenn du mehrere Feinde mit einem Schuss triffst. Wie du mir: Stellt 15 % der maximalen Gesundheit wieder her, wenn du einen direkten Treffer mit der Leuchtpistole landest.

Worte der Pistole:

Roulette : Gewährt eine Chance von 5 %, keine Munition zu verbrauchen, wenn du einen Revolver abfeuerst.

: Gewährt eine Chance von 5 %, keine Munition zu verbrauchen, wenn du einen Revolver abfeuerst. Privatsphäre : Erhöht die Kraft des Zurückstoßens von Alans Schrotflinte um 15 %.

: Erhöht die Kraft des Zurückstoßens von Alans Schrotflinte um 15 %. Sonniger Himmel: Erhöht den Wirkungsbereich der Leuchtpistolen-Projektile um 25 %.

Wortes der Dinge:

Touristenkarten : Markiert alle Ressourcen und relevanten Orte auf Wakes Karte.

: Markiert alle Ressourcen und relevanten Orte auf Wakes Karte. Magische Tasche : Erweitert Alans Inventar um 1 Reihe.

: Erweitert Alans Inventar um 1 Reihe. Batterie: Fügt Alans Taschenlampe eine Ladung hinzu.

Worte der Hilfe:

Fackelträger : Erhöht den Wirkungsbereich der Leuchtfackel um 13 % und die Dauer um 1 Sekunde.

: Erhöht den Wirkungsbereich der Leuchtfackel um 13 % und die Dauer um 1 Sekunde. Notaufnahme : Erhöht die Wirksamkeit von Trauma-Kissen um 10 %.

: Erhöht die Wirksamkeit von Trauma-Kissen um 10 %. Verschreibung: Erhöht die Wirkungsdauer von Schmerzmitteln um 1 Sekunde.

Worte der Lampe:

Hauptattraktion : Stellt 5 % der maximalen Gesundheit wieder her, wenn du die Taschenlampen-Verstärkung gegen feindliche Schatten einsetzt.

: Stellt 5 % der maximalen Gesundheit wieder her, wenn du die Taschenlampen-Verstärkung gegen feindliche Schatten einsetzt. Im Scheinwerferlicht : Gewährt eine Chance von 10 %, Feinde mit der Taschenlampen-Verstärkung zu betäuben.

: Gewährt eine Chance von 10 %, Feinde mit der Taschenlampen-Verstärkung zu betäuben. Glückstreffer: Gewährt eine Chance von 25 %, beim Töten eines Feindes eine Taschenlampenladung zu erhalten.

Wenn ihr an anderer Stelle nicht weiterkommt und euch weiter über Alan Wake 2 informieren möchtet, schaut unbedingt in unsere Komplettlösung, wo wir viele weitere Hilfen und Anleitungen für euch bereitgestellt haben.