Caldera Station betreten: Wie komme ich in die U-Bahn? – Alan Wake 2 Lösung

In Alan Wake 2 gibt es ein paar Geheimnisse, die sich nur Remedy Entertainment einfallen lassen kann. Obwohl es ein echtes Survival-Horrorspiel geworden ist, gibt es an einigen Stellen echt knifflige Rätseleinlagen, die es zu meistern gilt.

Und so ist es mit dem ersten Abschnitt von Alan Wake. Wir befinden uns erstmals im sogenannten Dunklen Ort. Das Ziel ist es, in die U-Bahn-Station Caldera St. Station zu gelangen. Aber wie geht das? Was muss ich tun, um die Caldera Station zu betreten? Das erfahrt ihr in dieser Lösung.

Caldera Station in Alan Wake 2 – Lösung

Nachdem wir das Talk-Show-Studio hinter uns gelassen haben, dürfen wir den dunklen Ort erkunden. Und der hat es wahrlich in sich! Hier wartet ein Schrecken nach dem anderen. Wake. Alan Wake. Etwas ruft nach uns. Mutti, bist du es?

Nein, eure Mutti kann euch hier auch nicht helfen. Ihr müsst Alan schon allein durch den dunklen Ort manövrieren – maximal mit unserer Hilfe. PlayCentral ist natürlich immer für euch da!

Eingang zur Caldera St. Station – Fundort

Sprecht zunächst einmal an der Telefonzelle mit einem mysteriösen Anrufer. Das Ziel ist die Caldera Street Station. Das Ziel lautet: Subway. Also, die U-Bahn, nicht das Sandwich.

Schnappt euch zunächst einmal die Karte, die direkt neben der Telefonzelle hängt. Dann geht es los.

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Theoretisch ist der Eingang wenige Meter gen Norden (Punkt 1 auf unserer Karte). Das Problem ist nur, dass der Eingang versperrt ist. Die Lösung lautet, sich ein Licht zu besorgen und die Realität zu verzerren. Nur so gelangt ihr durch diesen Eingang hindurch.

Revolver und Taschenlampe erhalten, so gehts!

Ohne Taschenlampe und Revolver wird das allerdings sowieso nichts. Also schauen wir in der engen Gasse im Westen vorbei (Punkt 2 auf unserer Karte). Es folgt eine Cutscene mit Alex Casey, der danach tot in der Ecke liegt. Toller Detektiv.

Sammelt die Taschenlampe und den Revolver auf! © Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Hier könnt ihr nun am Ende der Gasse die Taschenlampe und den Revolver von Alex aufsammeln. Alles recht unspektakulär, aber passt auf die fiesen Geistererscheinungen auf, die danach in Erscheinung treten.

U-Bahn: Caldera St. Station betreten – Lösung

Von hier an ist es eigentlich nicht mehr so schwierig, in die U-Bahn zu gelangen. Über euren Köpfen in der engen Gasse befindet sich ein Licht, das ihr mit eurer magischen Lampe einfangen könnt.

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Das ist das Licht, das wir für den Zugang in die U-Bahn und zur Caldera Station benötigen.

Lauft also wieder gen Norden. Am Eingang zur U-Bahn müsst ihr dieses Licht nun herauslassen. Der Zugang öffnet sich und wir können jetzt theoretisch in das Innere der U-Bahn gelangen.

U-Bahn: Ins Innere gelangen – Lösung

Theoretisch. Denn das bringt uns an diesem Punkt noch nicht allzu viel. Wenn wir nun nach unten in die U-Bahn laufen, kommen wir nicht weiter. Und ihr habt es wahrscheinlich schon bemerkt?

Hier benötigen wir noch ein zweites Licht. Also wieder nach oben und weitersuchen.

Öffnet den Zugang im Nordosten.© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Nehmt das Licht von der U-Bahn mit, denn das benötigen wir ein paar Schritte weiter östlich (Punkt 3 auf unserer Karte), um einen weiteren Zugang zu öffnen (grün-rotes Häuschen mit Treppe).

Lauft jetzt nach oben und folgt dem Pfad über den Dächern. Ihr findet einen Speicherraum und kommt dann irgendwann zu einer Tür, auf der lang und breit LOST steht. Tretet ein und ihr findet euch im Osten, aber unten auf den Straßen wieder.

Nun gilt es, das Licht beim gelben Taxi (Punkt 4 auf unserer Karte) einzusammeln. Ihr könnt die Lichter des Autos quasi stehlen, sodass es sich zu einem Polizeiwagen transformiert. Also müsst ihr die Engelslampe zücken und das Licht einsacken!

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Jetzt habt ihr das zweite Licht, das ihr benötigt, und könnt von hier aus gen Westen aufbrechen. Geht nun wie folgt vor:

Das erste Licht verwendet ihr nun für den Eingang der U-Bahn zur Caldera St. Station

Das zweite Licht verwendet ihr dann im Inneren der U-Bahn, um den Weg freizulegen

Wenn ihr das getan habt, ist der Eingang in die U-Bahn nun endlich vollständig offen. Tretet ein und es geht weiter!

Hier lohnt es sich, alle Wörter der Macht einzusammeln. Schaut also unbedingt in unserer großen Lösung vorbei, wo wir euch alle Wörter der Macht in der U-Bahn und darüber hinaus aufzeigen.

