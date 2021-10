Das Star Wars-Universum wächst mit einer Fülle an neuen Serien für Disney Plus. Mit dem Erfolg von The Mandalorian stehen bereits weitere Serien-Produktionen in den Startlöchern, wie The Book of Boba Fett Ende des Jahres, gefolgt von einer Obi-Wan Kenobi-Serie.

Neben den Fans zeigt sich auch „Star Wars“-Produzent Simon Kinberg begeistert von den vielen neuen Möglichkeiten für das Franchise. Der Filmemacher, vor allem als kreativer Kopf hinter den „X-Men“-Filmen bekannt, entwickelte gemeinsam mit Dave Filoni und Carrie Beck die animierte Serie Star Wars Rebels (2014 bis 2018) als Nachfolger von George Lucas‘ „The Clone Wars“, ebenfalls von Dave Filoni. Während sein Kollege und damaliger Partner Filoni weiterhin maßgeblich an den neuen „Star Wars“-Serien beteiligt ist, hat sich Kinberg derweil anderen Projekten zugewandt.

Star Wars: Ersetzt die Ahsoka-Serie ein Sequel zu Star Wars Rebels? Erste Gerüchte zur Story

Selbst großer Fan der Skywalker-Saga freut sich der „Rebels“-Macher Kinberg bereits auf die Umsetzung der geplanten Ahsoka-Serie seiner Kollegen. Vor allem zeigt er sich begeistert davon, wie die von ihm mitentwickelten Charakteren erstmals zum Leben erweckt werden, wie etwa Publikumsliebling Ahsoka Tano in der 2. Staffel The Mandalorian.

„Ich freue mich sehr, sie bei der Live-Aktion-Serie zu sehen. Ehrlich gesagt, wir haben von Anfang an über die Show gesprochen: ‚Es wäre so großartig, sie live zu sehen.‘ Anfangs dachten wir an sie als potentielle Cameo-Auftritte in den Filmen. Aber zu sehen, wie sie tatsächlich lebendig werden und ihre eigenen Geschichten und Serien erhalten, ist super aufregend für mich. Mein Engagement besteht jedoch darin, dass ich mit diesen Leuten in Kontakt bleibe und wir ‚mal sehen“, meinte Simon Kinberg jüngst in einem Interview.

Star Wars-Serien auf Disney Plus

Der Fahrplan von Lucasfilm für künftige „Star Wars“-Serien auf Disney Plus sieht wie folgt aus: Zunächst geht am 29. Dezember die mit Spannung erwartete Serie The Book of Boba Fett auf dem Streamingdienst an den Start, gefolgt von der 3. Staffel The Mandalorian im Jahr 2022.

Diese weiteren Star Wars-Serien befinden sich bereits in Arbeit:

