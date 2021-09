Star Wars: Obi-Wan Kenobi „wird euch nicht enttäuschen“, verspricht Obi-Wan

© The Walt Disney Company/ Lucasfilm Ltd.

© The Walt Disney Company/ Lucasfilm Ltd.

Disney plant eine Menge für den „Star Wars“-Kosmos, weshalb das kommende Jahr so einiges an neuen Medien für den hauseigenen Streamingdienst parat haben wird. In 2022 gibt es allein auf Disney Plus folgende audiovisuellen Bonbons.

Welche Star Wars-Serien und Filme gibt es 2022 auf Disney Plus?

So geht es vorerst im Dezember 2021 mit „Star Wars: The Book of Boba Fett“ auf Disney+ weiter. Es ist sicher ganz spannend zu sehen, was Jon Favreau und Dave Filoni dieses Mal aus dem Hut zaubern und mit der Hilfe des Produzenten Robert Rodriguez („Sin City“) erreichen, der bereits die Boba Fett-Episode für „The Mandalorian Staffel 2“ umgesetzt hat. Mehr Infos dazu hier:

The Book of Boba Fett: Alles was zur neuen Star Wars-Serie auf Disney+ bekannt ist

Ewan McGregor gibt ein Versprechen

Derweil warten die Fans jedoch vor allem auf die Obi-Wan-Auskopplung, die schon seit Jahren im Gespräch ist. Erst in Filmform fürs Kino spekuliert, nun als Miniserie mit 6 Episoden für den Streamingdienst Disney Plus umgesetzt, wird Obi-Wan Kenobi 2022 endlich seinen großen Auftritt erhalten.

Und was für einen!? Wenn wir den Worten von Ewan McGregor (Obi-Wan Kenobi in den „Star Wars“-Filmen) Glauben schenken dürfen, wird „Star Wars Obi-Wan Kenobi“ in jedem Fall überzeugen.

Während der Emmys 2021 erhielt er eine Auszeichnung als Outstanding Lead Actor für seine Leistung in „Halston“. Hier teast und verspricht er nebenher, dass uns die neue „Star Wars“-Serie nicht enttäuschen wird:

„Wir haben den Dreh der Serie fertiggestellt und es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich habe die Arbeit mit Deborah Chow (ausführende Produzentin) sehr genossen und ich denke, dass euch die Serie euch nicht enttäuschen wird. Die neue Technologie, mit der wir gearbeitet haben, ist so cool. Und es war eine ganz andere Erfahrung als die Arbeit an den originalen drei Filmen, die ich damals gemacht habe.“

Den „lichtschwertschwingende Rückkampf des Jahrhunderts“ mit Obi-Wan Kenobi und Darth Vader möchte sicher kein „Star Wars“-Fan zu Lebzeiten verpassen. Von daher bleiben wir vorsichtig optimistisch, dass die Serie durchaus etwas werden könnte und warten weiterhin gespannt auf den Start auf Disney Plus in 2022.

Cast von Star Wars: Obi-Wan Kenobi

Neben Ewan Mc Gregor als Obi-Wan Kenobi ist Hayden Christensen als Darth Vader mit an Bord sowie die folgenden Schauspieler*innen:

Joel Edgerton spielt Owen Lars

Bonnie Piesse (Beru Lars)

Sung Kang (Inquisitor: Fünfter Bruder, Gerücht)

Vivien Lyra Blair (Leia Organa, Gerücht)

Temuera Morrison (Commander Cody, Gerücht)

Maya Erskine

Rupert Friend

Moses Ingram

Kumail Nanjiani

Indira Varma

O’Shea Jackson Jr.

Simone Kessell

Benny Safdie

