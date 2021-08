Star Wars The Bad Batch Staffel 2 bestätigt: die Klonreise geht weiter!

Noch bevor die 1. Staffel von Star Wars The Bad Batch final über die VoD-Bühne von Disney Plus geht, haben die Verantwortlichen bei Disney bestätigt, dass es weiter geht mit der Serie. „Star Wars The Bad Batch: Staffel 2“ geht in 2022 an den Start auf Disney+.

Das hat Disney jüngst über die offiziellen Social-Media-Kanäle von Star Wars geteilt und via Pressemeldung bestätigt. Die Ankündigung könnt ihr hier einsehen:

Star Wars: @TheBadBatch will return for a second season in 2022. Prepare for the two part finale of season one starting tomorrow, only on @DisneyPlus. #TheBadBatch pic.twitter.com/TOs5Lh34bT — Star Wars (@starwars) August 5, 2021

Star Wars The Bad Batch Staffel 2 offiziell bestätigt!

Bevor in 2022 die nächste Staffel zur Animationsserie gezeigt wird, gibt es noch zwei finale Episoden der ersten Staffel. Diese laufen heute am 6. August 2021 und nächste Woche am Freitag, also am 13. August 2021.

Worum geht es in Star Wars The Bad Batch: Staffel 2? Insgesamt bietet das Finale, das sicher mit einem Cliffhanger in die 2. Staffel überleitet, viel Potenzial. Genauso wie die vorangehenden Ereignisse in der nächsten Staffel. Lucasfilm möchte immerhin eine Brücke zwischen Star Wars The Clone Wars und Star Wars Rebels bieten, was in der „Star Wars“-Timeline gleich 20 Jahre bedeutet, in der viel passieren kann. Es werden wohl weiter die wichtigsten Ereignisse aufgezeigt, die den Anfang des Galaktischen Imperiums darstellen, nachdem es die Herrschaft übernommen hat in der Galaxie weit, weit entfernt. Bevor es dann in Richtung Rebels geht.

Noch wissen wir also nicht genau, wie das Finale konkret ausfällt und wo die Reise mit unseren liebgewonnen Klonen Hunter, Wrecker, Tech, Echo und Crosshair oder ihrer zauberhaften Begleiterin Omega hin verläuft.

Das Finale wird jedenfalls spannend eingeleitet, immerhin spitzen sich die Ereignisse rund um die Kaminoaner zu, dessen Klontruppen nun vollends durch die Sturmtruppen vom Imperium abgelöst werden. Und auf der anderen Seite entpuppt sich die aktuelle Mission der Schaden-Charge als echte Überraschung, die sich auf einer imperiale Basis wiederfinden und Hunter bei der Flucht nach einem haarsträubenden Kampf zurücklassen müssen.

Ob sie ihn befreien können? Und was tüftelt der abtrünnige Klon Crosshair aus, der mittlerweile zum Imperium übergelaufen ist?

Die erste Episode des Finales von „Star Wars The Bad Batch“ könnt ihr ab heute auf Disney Plus streamen. Wann Staffel 2 genau in 2022 durchstartet, ist noch unbekannt.