Lucasfilm betreibt einen ziemlichen Aufwand, um bei der Entstehung eines Star Wars-Films oder Serie eventuelle Leaks über die Story oder der Besetzung im Vorfeld zu verhindern. Ein Weg ist es, falsche Drehbücher zu verteilen, um Mitarbeiter wie Darsteller am Set in falsche Sicherheit zu wiegen. Ein anderer Fall ist die Verbreitung des Gerüchts, dass ein bekannter Charakter mitspielen wird, nur um den wahren Cameo-Auftritt zu verschleiern.

So geschehen beim Serienhit The Mandalorian. Um den Überraschungsauftritt von Mark Hamill als Luke Skywalker streng geheim halten zu können, wurde kurzerhand die Information gestreut, dass Fanliebling Plo Koon aus der Prequel-Trilogie mitspielen wird. Die entsprechenden Szenen mit dem Charakterkopf des außerirdischen Helden wurden auch gedreht und lange hielt sich hartnäckig das Gerücht, dass Plo Koon am Ende das Kind für den Jedi-Orden in Empfang nehmen wird. Was tatsächlich im Finale der 2. Staffel passiert ist, ist ja inzwischen hinlänglich bekannt – und die Überraschung ist geglückt.

The Mandalorian Staffel 2: Finale bringt legendäre Star Wars-Figur zurück

Mark Hamill war als Plo Koon verkleidet

Wie nun eine neue Folge der Making-of-Serie „Disney Galerie: The Mandalorian“ auf Disney Plus erstmals enthüllt, war tatsächlich Mark Hamill höchstpersönlich am Film-Set von „The Mandalorian“ anwesend, um die Szene zu drehen. Luke Skywalker wurde jedoch mittels Tricks digital verjüngt und von einem Double dargestellt.

Um die Illusion perfekt zu machen, trat Mark Hamill mit der Maske von Plo Koon am Set auf, so dass niemand auf die Idee kam, wer tatsächlich hinter der Maske steckt. Eine echte Meisterleistung, die Serienmacher Jon Favreau und Regisseur der finalen Folge, Dave Filoni, geleistet haben – nicht zu vergessen die Arbeit vom ILM-Team der Spezialeffekte.

Was ist Disney Galerie? The Mandalorian wirft mit einer wöchentlich neuen Folge freitags einen nie gezeigten Blick auf die Entstehung des Serienhits. Man darf gespannt sein, welche Überraschungen und Tricks demnächst aus dem Hut gezogen wird.