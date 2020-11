Die erste Realserie The Mandalorian aus dem Star Wars-Universum entpuppte sich schon bald nach dem Start zum neuen Serienhit auf Disney+. Angelehnt an die kultige Filmreihe nach George Lucas geht auch die Serie der Tradition nach, zahlreiche bekannte Personen und Fans in Form eines Cameo-Auftritts ein Mitwirken zu ermöglichen.

Bereits in der ersten Staffel von „The Mandalorian“ spielten so einige bekannte Gesichter mit, wie etwa Luke Skywalker-Darsteller Mark Hamill höchstpersönlich sowie Ming-Na Wen, Bill Burr, Jason Sudeikis, Adam Pally, Amy Sedaris, John Leguizamo und nicht zuletzt Mandalorian-Serienmacher Jon Favreau selbst in der Rolle als Paz Vizsla.

Star Wars – Überraschung: Mark Hamill war in The Mandalorian dabei

Cameo-Auftritt von Dave Filoni in Staffel 2

Das gilt auch für die 2. Staffel der Serie, die seit wenigen Tagen auf Disney+ zur Verfügung steht. Aufmerksame Fans haben bereits in den ersten beiden gezeigten Folgen ein paar weitere bekannte Gesichter entdeckt: Dave Filoni, Produzent der Serie und Mastermind der weiteren „Star Wars“-Serien Clone Wars und Rebels, spielt etwa in der Rolle eines X-Wing Piloten mit.

Dave Filoni in „The Mandalorian“ © Lucasfilm/Disney

An seiner Seite wirkten auch einige bekannte Regisseure der Serie wie Deborah Chow (Macherin der Obi-Wan-Serie) und Rick Famuyiwa, die sich ebenfalls hinter des Cockpit eines X-Wing Platz nahmen.

Zu den X-Wing Piloten gehört außerdem der koreanisch-kanadische Schauspieler Paul Sun-Hyung Lee, der vor allem in den USA durch die Sitcom „Kim’s Convenience“ bekannt ist. Seinen Cameo-Auftritt bestätigte sein Schauspielkollege Simu Liu, der demnächst als neuer Marvel-Held Shang-Chi im kommenden MCU-Film sein Debüt geben wird.

Welcher bekannte Schauspieler, Filmemacher oder einfach Promi noch in dem Serienhit The Mandalorian einen Cameo-Auftritt erhalten hat, ist natürlich noch streng geheim. Es gilt also, auch in den kommenden Folgen – jeden Freitag auf Disney+ – die Augen offen zu halten und nach weiteren bekannten Gesichtern Ausschau zu halten.

