Während derzeit viele „Star Wars“-Fans dem Start der 2. Staffel von „The Mandalorian“ entgegenfiebern, in der die Jedi eine zentrale Rolle spielen sollen, bereitet Lucasfilm bereits die Arbeiten an der nächsten Serie in der weit, weit entfernten Galaxis vor. In dieser soll sich alles um Anakin Skywalkers einstigen Meister Obi-Wan Kenobi drehen.

Wie unter anderem Heroic Hollywood berichtet, verriet Schauspieler Ewan McGregor kürzlich, der den Jedi-Meister in der Prequel-Trilogie der Sternen-Saga verkörperte, den voraussichtlichen Drehstart seiner Serie.

Obi-Wan-Star freut sich auf besondere Herausforderung

Genauer tat der Hollywood-Star dies im Rahmen eines in der Graham Norton Show. Darin erzählte er, das Team werde „mit den Dreharbeiten im März nächsten Jahres„ beginnen. Darüber hinaus verriet der Obi-Wan-Darsteller außerdem, auf welche Herausforderung er sich bei der Disney Plus-Serie besonders freue:

„Das Lustige daran, sie zu machen, als ich noch viel jünger war, war es so, dass ich versuchte, mir Alec Guinness vorzustellen und mir auszumalen, wie er als junger Mann diese Filme spielen würde. Das führte dazu, dass ich mir viele seiner frühen Arbeiten ansah, die ich vorher noch nicht gesehen hatte. Brillante Filme, wunderbare Filme, in denen er mitgespielt hatte, und es machte mir einfach so viel Spaß, ihn in diesen Filmen zu studieren. Dieses Mal werde ich ihm altersmäßig viel näher sein, und es wird meine Herausforderung sein, ihm gewissermaßen näherzukommen. Es ist eine große Ehre, zu versuchen, so zu tun, als wäre ich er.„ Ewan McGregor in der Graham Norton Show.

Zeitlich spielen die Ereignisse der kommenden „Obi-Wan Kenobi“-Serie zwischen „Episode III: Die Rache der Sith“ und „Episode IV: Eine Neue Hoffnung“. Darin werden wir mehr über das Leben im Exil des Jedi-Meisters erfahren und wie er sich um Luke Skywalker beschützen muss.

Serien-Produktion verlief bisher nicht reibungslos

Obwohl noch immer kein Starttermin für die Obi-Wan-Serie in Sicht ist, kann das Projekt bereits jetzt auf eine bewegte Geschichte zurückblicken. Ursprünglich sollte die Geschichte als Kinofilm realisiert werden, doch dann entschieden sich die Verantwortlichen um.

Darüber hinaus gab es in den vergangenen Monaten immer wieder Gerüchte über Probleme während der Produktion. Hierbei unter anderem von Schwierigkeiten mit dem Drehbuch die Rede (via Variety). Laut Obi-Wan-Mime Ewan McGregor sei all dies jedoch nicht allzu dramatisch.

Wann Fans die „Obi-Wan Kenobi“-Serie bei Disney+ sehen können, ist gegenwärtig noch unbekannt.