LEGO Star Wars Terrifying Tales – Gruselspecial läuft exklusiv auf Disney Plus

Disney hat ein neues Abenteuer zu LEGO Star Wars auf Disney Plus angekündigt, das uns dieses Mal das Fürchten lehren soll. Mit „LEGO Star Wars Terrifying Tales“ bekommt Halloween in diesem Jahr eine ganz besondere Bedeutung.

Alles steht nämlich im Zeichen der Sith. Um die dunklen Seite der Macht einmal gebührend zu zelebrieren, haben sich die Verantwortlichen dieses Special überlegt.

Worum geht es in LEGO Star Wars Terrifying Tales?

„LEGO Star Wars Terrifying Tales“ setzt da an, wo „Star Wars Episode IX: Der Aufstieg Skywalkers“ aufhört. Nach den Ereignissen im Film müssen Poe Dameron und BB-8 eine Notlandung auf dem Vulkanplaneten Mustafar durchführen.

Sie treffen in der felsig-fremdartigen Landschaft auf den hinterhältigen Graball. Dieser entpuppt sich als Hutte, ein Unterweltboss, der sich das Schloss von Darth Vader unter den Nagel gerissen hat. Eine weitere Schlüsselfigur ist Dean, ein Mechaniker, der für Graballa arbeitet. Der Hutte baut die ehemalige Residenz von Vader in ein Luxushotel um, stilecht mit einer echten Sithnote eben – für Besucher, die den richtigen Kick suchen.

Bis der X-Wing von Poe also wieder repariert ist, machen Poe und BB-8 einen kleinen Abstecher in das ehemalige Schloss von Vader. Gruselig soll es spätestens dann werden, wenn der loyale Diener von Darth Vader mit dem Namen Vaneé anfängt, gespenstige Geschichten über Sith-Artefakte zu erzählen.

Die Geschichten der alten Relikte beziehen sich auf einen Großteil der „Star Wars“-Historie. Es soll also der eine oder andere Name fallen, der uns bekannt vorkommt. Natürlich wäre es kein LEGO-Special, wenn sich im Verborgenen nicht noch eine zusätzliche Gefahr auftun würde, die Poe, BB-8 und Dean (Mechaniker) versucht in einen Abgrund aus Angst und Furch zu reißen. Ob sie das überleben werden?

© Disney

Wer produziert das Special? David Shayne hat das Skript geschrieben und dient als Produzent, während Ken Cunningham als Director fungiert. James Waugh, Josh Rimes, Jacqui Lopez, Jill Wilfert, Keith Malone and Jason Cosler werden ebenfalls als ausführende Produzenten genannt.

Das Animationsspecial von Lucasarts und der LEGO Group in Kooperation mit Atomic Cartoons erscheint exklusiv am 1. Oktober 2021 auf Disney Plus.