Lego Star Wars in 2021: Neue Sets mit Imperialer Kreuzer und „Boba Fetts Raumschiff“

LEGO hat brandneue Sets zum „Star Wars“-Universum in 2021 angekündigt. Darunter befinden sich drei ganz neue Vehikel aus der Erfolgsserie The Mandalorian. Wir fassen euch hier das Wichtigste übersichtlich zusammen, was ihr in 2021 von Lego Star Wars erwarten dürft.

LEGO Star Wars 2021 – Imperial Armored Marauder – Bauset 75311

Das Design des Trexler 906 Armored Marauder basiert auf dem K79-S80 Imperial Troop Transport (ITT), das wir unter anderem aus dem Finale von The Mandalorian: Staffel 1 kennen. Das Legoset trägt den Namen Imperial Armored Marauder.

Der Marauder enthält 478 Teile sowie die Minifiguren Greef Karga, zwei Stormtrooper und einen Artillery Stormtrooper. Der Preis des Sets liegt in Deutschland bei 39,99 Euro. Ihr könnt das Produkt ab dem 1. August 2021 kaufen.

Das erste Bild zum Truppentransporter könnt ihr hier sehen:

© LEGO/Disney

LEGO Star Wars 2021 – Boba Fett’s Starship – Bauset 75312

Obendrein veröffentlicht Lego eine neue Version der Slave 1. Diese heißt nun nicht mehr Slave 1, wie Lego nun bestätigt unter anderem bestätigt hat, was in der „Star Wars“-Fangemeinde eine riesige Diskussion losgetreten hat. Disney möchte diesen Namen nicht auf dem Produkt lesen. Mehr dazu hier:

Nie mehr Slave 1? Star Wars-Darsteller kritisiert Disney wegen Namensänderung

Es handelt sich bei Boba Fett’s Starship um das klassische Raumschiff, das in der 2. Staffel von „The Mandalorian“ aufgetaucht ist. Passend zur Serie gibt es eine Minifigur von Boba Fett (gealterte Version) und den Mandalorianer in seiner Beskar-Rüstung. Als kleines Special gibt es einen in Karbonit eingefrorenen Gamorreaner dazu.

Das Bauset besteht aus 593 Teile und der Preis liegt hierzulande bei 49,99 Euro. Das Raumschiff erscheint ebenfalls am 1. August 2021.



© LEGO/Disney

LEGO Star Wars 2021 – Imperial Light Cruiser – Bauset 75315

Und als wäre das nicht schon Lego-News genug, wartet da noch ein leichter imperialer Kreuzer am Horizont. Der Imperial Light Cruiser, der der imperialen Kreuzer-Variante der Arquitens-Klasse entspricht, wird ebenfalls als brandneues Legoset veröffentlicht. Im Finale von „The Mandalorian: Staffel 2“ dient der Class 646 Cruiser von Moff Gideon als Schauplatz für unsere Helden, die unter anderem auf die Dark Trooper treffen. Mit dem Bauset könnt ihr das finale jetzt zu Hause nachspielen.

Neben Mando, Grogu, Fennec Shand, Kara Dune und Moff Gideon ist zudem einer der Dunkeltruppen mit im Set enthalten. Als besonderes Feature gibt es sogar TIE-Fighter, die sich an Bord befinden und starten können, sowie die Spring-Loaded-Funktion zum Schießen.

Das Raumschiff beinhaltet ganze 1336 Bausteine, kostet deshalb aber auch 159,99 Euro. Wie die anderen Artikel findet ihr den Kreuzer ab dem 1. August im LEGO Store und in weiteren Onlineshops. Die Vorverkauf könnte bereits in Kürze beginnen.





© LEGO/Disney