Lego Star Wars – Neues Republic Gunship für die Ultimate Collector Series kommt im August

Nachdem wir euch kürzlich die neuen Lego Star Wars Sets für 2021 auf PlayCentral.de vorgestellt haben, hat die Lego Group nun ein weiteres Produkt angekündigt, das die Riege der „Star Wars“-Raumschiffe um ein bekanntes Vehikel in diesem Jahr erweitern wird. Die Rede ist vom „UCS Republic Gunship“ mit der Nummer 75309, das nun hochoffiziell vorgestellt wurde.

Lego Star Wars: UCS Republic Gunship – Set 75309

Bei dem Bauset mit der Nummer 75309 handelt es sich um eine Neuheit für die Ultimate Collector Series (UCS), die sich mit einer Ab-18-Einstufung an erwachsene Sammler*innen richtet.

Das Republic Gunship © LEGO/Disney

Das Republikanische Kanonenboot ist hinreichend aus „Star Wars Episode II: Angriff der Klonkrieger“ bekannt. Es transportierte die Truppen der Galaktischen Republik in den Klonkriegen zumeist an die Front, um die Infanterie an gewünschter Stelle gegen die Droidenarmee der Separatisten ankämpfen zu lassen. Die flexiblen Lasergeschütze ermöglichen eine Rundum-Verteidigung und das Vehikel fasst rund 30 Klontruppen.

Das Bauset besteht nun aus 3292 Teilen und die Maße sind außerordentlich bemerkenswert: Es ist 68 cm lang und umfasst eine Breite inklusive Flügelspannweite von 74 cm. Zudem ist das Raumschiff 33 cm hoch (inklusive Ständer) – es zählt somit zu den größten Bausets seiner Art.

Das ganze Set samt Typenschild und Figuren © LEGO/Disney

Was bietet das Bauset 75309? Die nachfolgenden Einzelheiten liegen dem Karton bei:

1x Rupublic Gunship : Low Altitude Assault Transport/infantry (LAAT/i) 2 Pilotenkanzeln 2 Kanonen herausschwenkbare, kugelförmige Geschütztürme lange Flügel aufklappbare Seitenwände aufklappbare Heckluke

: Low Altitude Assault Transport/infantry (LAAT/i) Bauteile : 3292 Stück

: 3292 Stück 1x Minifigur von Mace Windu mit Lichtschwert

mit Lichtschwert 1x Minifigur von Clone Trooper Commander mit Blaster

Commander mit Blaster 1x Typenschild mit Infos zum Raumschiff

Das Kanonenboot ist allerdings nicht unbedingt günstig, der Preis beläuft sich auf ganze 349,99 Euro. Der Verkauf soll am 1. August 2021 um 1 Uhr morgens durchstarten. Kaufen könnt ihr es zum Startschuss direkt im LEGO Store. Es richtet sich wie eingangs erwähnt an Fans der Ultimate Collectors Series, die in der Vergangenheit für dieses neue Bauset extra abstimmen durften bei LEGO.

Wenn ihr hingegen ein preisgünstigeres Modell eines Kanonenboots von LEGO Star Wars sucht, könnte die Razor Crest des Mandalorianers Din Djarin etwas für euch sein, die sich an eine andere Zielgruppe richtet: