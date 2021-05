LEGO Star Wars: Das sind die besten Angebote zum Star Wars Day

Möge nicht nur die Macht, sondern auch der Rabatt mit euch sein! Heute ist Star Wars Day, weshalb die Fans heute nicht nur das Franchise feiern, sondern auch tolle Angebote nutzen können! Beim LEGO Store, Disney Store und bei Proshop sind einige Produkte von LEGO Star Wars reduziert, die wir euch hier in einer Übersicht vorstellen.

Ein kleiner Tipp: Wenn ihr noch mehr stöbern möchtet, auch bei Amazon gibt es zur Feier des Tages einige galaktische Rabatte!

LEGO Star Wars im LEGO Store

Wenn ihr beim VIP-Programm von LEGO teilnehmt, könnt ihr noch bis morgen doppelt auf euren Einkauf von „Star Wars“-Artikeln im Store punkten. Dieser hat einige Neuheiten für euch parat und ein bekannter Droide ist auch wieder zurück ins Lager gerollt!

Das Imperiale Shuttle gibt es derzeit gratis! © LEGO/Disney

Zudem erhaltet ihr bis einschließlich dem 5. Mai 2021 ein kostenloses Imperial Shuttle der Lambda-Klasse obendrauf, wenn ihr Produkte ab 40€ kauft!

LEGO Star Wars im Disney Store

Da Star Wars seit einiger Zeit zu Disney gehört, könnt ihr auch im dazugehörigen Store von Angeboten profitieren. Dabei hat Disney sich für eine Auswahl von Artikeln entschieden, auf die ihr 20 Prozent Rabatt bekommt:

LEGO Star Wars bei Proshop

Und alle guten Dinge sind drei: Auch bei Proshop werdet ihr fündig! Folgende Artikel sind heute zur Feier des Tages reduziert:

Hello there!

Wie wäre es zum Zeitvertreib, bis euer LEGO-Set ankommt, mit einem Filmmarathon? Die gesamte Filmreihe, ohne Spin-offs und Serien, könnt ihr in gut 20 Stunden schaffen – also nichts wie ran! Aber lasst euch nicht von der dunklen Seite der Macht in Versuchung führen.