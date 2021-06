LEGO Star Wars bringt Darth Vader Meditationskammer zu euch nach Hause – Lego-Bauset 75296

Die LEGO Group und Disney haben eine kleine Überraschung für alle Star Wars-Fans oder die, die es noch werden wollen. Der mystische Darth Vader erhält ein neues Lego-Set. Es ist die Meditationskammer des dunklen Lords.

LEGO Star Wars 75296 Darth Vader Meditationskammer

Bei der Darth Vader Meditationskammer (Lego-Set 75296) handelt es sich um ein Bauset, das aus 663 Teilen besteht, wovon so einige in den Stand der Kammer einfließen. Es beinhaltet die Meditationskammer, die wir aus der klassischen Trilogie kennen – genauer gesagt aus „Star Wars Episode V: Das Imperium schlägt zurück!“ – sowie einen General Veers und Darth Vader höchstselbst. Obendrein kommt das Set mit einem Typenschild daher, und zwar mit der Aufschrift „Darth Vader Meditation Chamber“.

Ihr könnt die Kammer an sich übrigens öffnen und schließen. Die Technikfunktion macht es möglich. Das könnt ihr dann so handhaben, wie es für euer Zuhause oder euer Diorama am meisten Sinn ergibt. Bedenkt, dass es im Grunde kein Spielzeug ist, sondern von LEGO eine 18-Plus-Einstufung erhalten hat. Es ist also eher an Erwachsene gerichtet.

Nachfolgend haben wir ein paar Bilder von der Meditationskammer für euch eingebunden:

© LEGO/Disney

© LEGO/Disney

Wann erscheint die Meditationskammer von Darth Vader? Die Veröffentlichung ist für diesen August angedacht. Ihr könnt das LEGO-Set schon jetzt im offiziellen LEGO Store vorbestellen und ab dem 1. August 2021 wird das Produkt verschickt. Der Preis bezieht sich auf 69,99€.