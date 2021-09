Star Wars: Ahsoka Tano wird zur beliebten Mini Bust von Gentle Giant

Noch relativ jung im Star Wars-Kosmos ist die Animated Mini Bust Series, eine Auskopplung aus der Mini Bust Series, des US-amerikanischen Herstellers Gentle Giant.

Hierbei handelt es sich um Merchandise, das es sich auf die Fahne geschrieben hat, die Figuren des „Star Wars“-Universums detailgetreu in einer anschaulichen Größe zu euch nach Hause zu bringen.

Denn anders als bei regulären Actionfiguren wie zum Beispiel der beliebten The Black Series gibt es also einen Maßstab von 1:7 oder gar 1:6, was dem Ganzen mehr Substanz verleiht.

Bo-Katan Kryze als Animated Mini Bust

Unterschieden wird hier bei den Büsten in der regulären und der animierten Version. Und die Animationssparte bekommt mit Bo-Katan Kryze nun Nachschub, nachdem zuletzt Großadmiral Thrawn erschien. Die neue Büste von Bo-Katan seht ihr hier.

Bo-Katan Kryze ist ein Teil der Animated Mini Busts, sie kommt in einem Maßstab von 1:7 daher. Als kleines Extra verfügt sie zudem über einen zweiten Kopf, oder besser gesagt einen Helm, den ihr anstelle des Kopfes aufsetzen könnt.

Diese Version von Bo-Katan basiert auf die Figur aus Animationserie Star Wars: The Clone Wars. Der Preis beläuft sich auf 99,99 US-Dollar. In Deutschland kostet sie laut UVP 116,99€, bei Zavvi erhaltet ihr sie ab sofort für 99,49€.

Ahsoka Tano als Mini Bust

Parallel wurde eine neue Büste zu Ahsoka Tano angekündigt. Diese ist ein Teil der regulären Mini Bust Series und sie kommt in einem Maßstab von 1:6 zu euch nach Hause. Sie fällt also insgesamt etwas größer aus als Bo-Katan.

Diese Version von Ahsoka basiert auf ihr Aussehen in der Live-Action-Serie The Mandalorian, in der die Figur das erste Mal in einem Realfilm präsentiert und von Rosario Dawson verkörpert wurde.

Der Preis der Ahsoka-Büste beläuft sich auf 120 US-Dollar, sie ist also etwas teurer, was wohl auf die unterschiedliche Größe zurückzuführen ist. In Deutschland kostet sie in der UVP 140,49€, bei Zavvi könnt ihr sie allerdings ab sofort für 116,99€ vorbestellen.

Beide Büsten erscheinen erst in 2022 (ab Februar), neben Ahsoka Tano kann Bo-Katan Kryze ab sofort vorbestellt werden. Bedenkt jedoch, dass beide Exemplare jeweils auf 3000 Stück limitiert sind. Wenn alle vergriffen sind, ist Schluss.

Weiter Büsten der Mini Bust Series

Und das sind selbstverständlich nicht die einzigen Mini-Büsten, die ihr aktuell kaufen könnt. Die beliebte Reihe von Gentle Giant umfasst noch ein paar weitere bemerkenswerte Einträge. Darunter fallen diese Schmuckstücke:

Ziemlich beeindruckend ist zudem die Statue von Grogu aus „The Mandalorian“. Hierbei handelt es sich um Baby Yoda mit seinem notorischen Spielzeug. Grogu sitzt gerade auf einem Sitz (in der Razor Crest) und sieht wie immer mehr als putzig aus.

Das Besondere an dieser Büste ist allerdings nicht nur das passende Schaubild samt Sitzgelegenheit. Das Bemerkenswerte ist hier außerdem, dass es sich um den Maßstab 1:2 handelt. Grogu wird hier also nur halb so groß dargestellt wie es seiner wahren Größe entsprechen würde. Ziemlich cool!

Grogu, wie in seiner entspannten Sitzhaltung erscheint, ist ab dem 31. Januar 2022 erhältlich und kostet im Preis 209,90€ in Deutschland. Auch diese Büste könnt ihr ab sofort vorbestellen.