Kopflose Statue in Resident Evil 4 Remake – Fundorte der 3 Köpfe

Sobald ihr mit Leon in Resident Evil 4 Remake die Große Halle der Burg betreten habt, erwartet euch ein weiteres Rätsel, das ein wenig Zeit und zudem logisches Denken von euch erwartet. Solltet ihr bei den Teilschritten Probleme haben und nicht auf die Lösung kommen, unterstützen wir euch in diesem Guide.

Chimäre-Statue mit fehlenden Köpfen

Durchquert ihr die Große Halle komplett, erwartet euch am Ende eine große Statue, die eine Chimäre abbildet. Allerdings scheinen die dazugehörigen Köpfe zu fehlen. Bei einer Chimära handelt es sich um ein Mischwesen aus Löwe, Ziege und Schlange. Somit suchen wir einen Löwenkopf, einen Ziegenkopf und einen Schlangenkopf.

Hier fehlen ganz offensichtlich drei Köpfe. © Capcom/PlayCentral.de

Wo finde ich den Ziegenkopf?

Beginnen wir mit der Suche nach dem Ziegenkopf. Dafür müsst ihr in der Großen Halle die Treppen nach oben nehmen und die südliche Tür nutzen, die sich genau ein Stockwerk über dem Standort des Händlers befindet. Ein Flur führt euch in die Galerie der Burg, in der euch eine Brücke erwartet, die euch direkt zu dem goldenen Ziegenkopf führt.

© Capcom/PlayCentral.de © Capcom/PlayCentral.de

So einfach macht es euch das Spiel aber natürlich nicht. Nach einigen Metern wird die Brücke herabgesenkt und ihr müsst euch mit zahlreichen Kultisten herumärgern.

Nachdem ihr euch erfolgreich zur Wehr gesetzt habt, nutzt die Treppe nach oben, um zu dem Hebel zu gelangen. Interagiert mit diesem, um die Brücke wieder nach oben fahren zu lassen.

Nun könnt ihr die vordere Treppe nehmen, um zurück zu dem Ausgangspunkt zu gelangen, von dem aus ihr den goldenen Ziegenkopf zu Beginn gesehen habt. Jetzt könnt ihr allerdings ganz entspannt die Brücke überqueren und den gesuchten Kopf in Empfang nehmen. Somit fehlen nur noch zwei Köpfe, um die Chimäre-Statue wieder zu vervollständigen.

Endlich können wir den Ziegenkopf einpacken. © Capcom/PlayCentral.de

Wo finde ich den Löwenkopf?

Zurück in der Großen Halle nutzt ihr nun die gegenüberliegende Tür, die euch durch einen Flur in die Waffenkammer der Burg führt. Springt an der Stelle ohne Geländer nach unten und ihr steht direkt neben einer Löwenstatue. Sobald ihr allerdings den Löwenkopf entfernt habt, beginnen die Ritter am Rand der Kammer nach und nach zum Leben zu erwachen und euch anzugreifen.

© Capcom/PlayCentral.de

Bleibt in dieser Situation ruhig und versucht ihren gefährlichen Schwerthieben auszuweichen. Hinter der Statue des Löwen könnt ihr die recht langsamen Ritter gut ausmanövrieren und ihnen dann am Hals auf den Parasiten schießen.

Ist der Kampf gewonnen, fangt ihr Ashley auf und öffnet mit ihrer Hilfe die verschlossene Tür, indem ihr mit den Pferderittern interagiert. Diese heben daraufhin ihre Lanze, wodurch ihr zurück in die Große Halle kehren könnt.

Nehmt den Löwenkopf, um den Hinterhalt zu starten. © Capcom/PlayCentral.de

Wo finde ich den Schlangenkopf?

Jetzt lauft ihr wieder an das Ende der Großen Halle. Links von der Statue mit den fehlenden Köpfen wartet eine weitere Tür auf euch. Diese führt euch in den Speisesaal der Burg. Hier fällt direkt ein Käfig mit steinernen Schlangen ins Auge auffallen. Eine von ihnen besitzt einen goldenen Schlangenkopf. Allerdings gelangt ihr durch den Käfig nicht an den gesuchten Gegenstand. Erst einmal müsst ihr ein weiteres kleines Rätsel lösen.

Rätsel im Speisesaal lösen

Am Ende des Saals hängen zwei Gemälde an der Wand. Das linke zeigt eine Dame und das rechte offenbar einen König. Vor beiden befindet sich ein gedeckter Tisch, der sich allerdings voneinander unterscheidet.

König:

Teller mit dekorierter Serviette

Ein Kristallglas

Ein kleiner Teller mit einem Brot/Brötchen darauf

Eine große Flasche

Drei Messer zu seiner Rechten

Zwei Gabeln und ein Löffel zu seiner Linken

Leon bekommt den Platz des Königs. © Capcom/PlayCentral.de

Dame:

Teller mit dekorierter Serviette

Ein Kristallglas

Ein kleiner Teller ohne etwas darauf

Zwei Messer zu ihrer Rechten

Eine Gabel und ein Löffel zu ihrer Linken

Ashley bekommt den Platz dieser Dame. © Capcom/PlayCentral.de

Nun müsst ihr euch gemeinsam mit Ashley an den großen Tisch in der Mitte des Speisesaals setzen. Hier gilt es allerdings zu beachten, dass Leon den Platz des Königs und Ashley den Platz der Dame wählen muss. Im Anschluss müssen beide die Tischglocke läuten. Doch welche beiden Plätze sind die richtigen?

Schaut ihr von der Mitte aus in Richtung des Schlangenkäfigs, setzt Ashley an den vorderen linken Platz des Tisches, der sich in der Nähe des Kamins und Schlangenkäfigs befindet.

© Capcom/PlayCentral.de

Leon muss sich hingegen an den anderen Tisch setzen. Schaut ihr auf die Gemälde, ist es der hintere Platz auf der linken Seite.

© Capcom/PlayCentral.de

Nutzt jetzt die Tischglocke, wodurch sich die Gitter des Schlangenkäfigs senken. Hier könnt ihr endlich den Schlangenkopf in euren Besitz nehmen.

Verlasst den Speisesaal und setzt die drei Köpfe bei der Statue ein, um die Handlung von „Resident Evil 4 Remake“ fortzuführen.