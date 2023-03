Kleiner Schlüssel im Resident Evil 4 Remake: Fundorte aller kleinen Schlüssel

©Capcom Co., Ltd.

Schatzjäger*innen haben im Resident Evil 4 Remake viel zu tun, gibt es doch jede Menge Kostbarkeiten zu entdecken. Manche Schätze sind jedoch gut weggesperrt worden, was den Einsatz Kleiner Schlüssel notwendig macht, die überall in dem Horrorspiel gefunden werden können. Findet ihr eine verschlossene Schatulle, wird automatisch solch ein Schlüssel verwendet.

Ihr müsst also nicht ganz bestimmte Schlüssel für spezifische Behälter finden, was die Sache natürlich enorm vereinfacht. Doch wer wirklich alle Schätze in den Händen halten möchte, muss auch alle Items der Marke Kleiner Schlüssel finden. Und die sind gar nicht so leicht zu entdecken, weswegen wir euch diesen Guide zusammengestellt haben.

Kleiner Schlüssel im Resident Evil 4 Remake: Alle Fundorte der kleinen Schlüssel

Sich Schätze auf der Weltkarte anzeigen zu lassen, ist im Resident Evil 4 Remake gar kein Problem, doch nicht alle davon lassen sich einfach so erreichen. Für manch einen wertvollen Gegenstand benötigt ihr nämlich erst das Item Kleiner Schlüssel. Und diese Schlüssel werden auf der Karte nur unter zwei Bedingungen angezeigt.

Zum einen darf sich der kleine Schlüssel nicht selbst in einem Koffer befinden und zum anderen müsst ihr sehr nah an dem Item vorbeilaufen, um es angezeigt zu bekommen. Kein Wunder also, dass manche Spieler*innen bereits an diesen wichtigen Sammelgegenständen vorbeigelaufen sind und es gar nicht mitbekommen haben.

Damit euch das nicht auch oder eben schon wieder passiert, haben wir für euch alle Items die als Kleiner Schlüssel bezeichnet werden hier aufgeführt. Außerdem verraten wir euch, was ihr tun müsst, um die Schlüssel zu erreichen und geben eine Empfehlung ab, bei welchem Schatz ihr den jeweiligen Schlüssel verwenden solltet.

Kleiner Schlüssel #1: Im Tal

Den ersten Schlüssel im Spiel findet ihr im Tal, direkt nach dem ersten Treffer mit dem Händler, was Teil von Kapitel 2 ist. Sucht das Hauptgebäude am südlichen Ende auf und betretet dieses durch den Hintereingang im Osten, der Schlüssel liegt in einer Schachtel im Regal rechts vom Eingang. Öffnet damit die Schublade in der Fabrik, in dem Raum, in welchem Leon seine Sachen zurückbekommt.

Kleiner Schlüssel #2: Haus des Dorfvorstehers

Wer dem Verlauf der Hauptmission fleißig folgt, landet im Haus des Dorfvorstehers. Sucht im Erdgeschoss das Wohnzimmer im Südwesten auf, der kleine Schlüssel liegt auf einem Stapel Papiere, zwischen der Couch und dem Fenster. Nutzt ihn bei eurem zweiten Besuch im Dorf im mittleren Haus im Norden.

Kleiner Schlüssel #3: Die Fischfarm

Dieser Schlüssel versteckt sich auf der Fischfarm in Kapitel 3. Sobald ihr das Bootsbenzin holen sollt, sucht links beziehungsweise südlich der Markierung den kleinen Schuppen auf, der Schlüssel liegt in einer Schublade in einem Tisch. Holt nun nicht das Benzin, sondern geht zuerst ins Händler-HUB und öffnet die Schublade nahe des Piers.

Kleiner Schlüssel #4: Altar im Wald

Solltet ihr den Kampf gegen Del Lago gewonnen haben und der Insignienschlüssel befindet sich in eurem Besitz, könnt ihr das Seeufer frei begehen. Im nördlichen Teil der Siedlung am See gibt es ein verstecktes Gebiet, wo euch ein Tunnel zu einem Altar im Wald führt, der kleine Schlüssel liegt auf einem Karren in der Nähe. Nutzt ihn für den Schatz im Haupthaus in der Siedlung am See.

Kleiner Schlüssel #5: Die Kirche

Im Verlauf der Hauptmission werdet ihr die Kirche betreten müssen und genau dort findet ihr erneut einen kleinen Schlüssel. Klaubt diesen rechts vom Altar vom Tisch und verlasst dann wieder die Kirche. Begebt euch in den Nebenraum mit der Schreibmaschine und öffnet dort die letzte verschlossene Schublade in den Gebieten Dorf und am See.

Kleiner Schlüssel #6: Buchbinderei

In Kapitel 8, nach dem Wiedersehen mit Ada und dem Lösen des Lithografiesteinrätsels lauft ihr nach Norden und biegt dann in den Gang nach Westen ab. Ganz im Westen entdeckt ihr einen kleinen Raum und genau dort findet ihr noch einen kleinen Schlüssel. Nutzt ihn in der Buchbinderei, wo sich eine weitere verschlossene Schublade befindet.

Kleiner Schlüssel #7: Waffenkammer

Kann in Kapitel 9 gefunden werden, direkt nach dem Labyrinth im Burghof. Begebt euch in den Gang, der von der Großen Halle in die Waffenkammer führt. Noch vor der Waffenkammer findet ihr in der nordwestlichen Ecke eine Kommode und damit dieses Item. Öffnet damit die verschlossene Truhe auf dem Turm mit der Kanone, direkt über der Burgmauer.

Kleiner Schlüssel #8: Gondel zum Uhrenturm

Dieser kleine Schlüssel im Resident Evil 4 Remake kann direkt nach dem Kampf gegen Verdugo gefunden werden. Fahrt mit dem Fahrstuhl nach oben und ihr kommt bei der Gondel raus, die euch zum Uhrenturm bringt. Auf der anderen Seite der Gondel liegt der gesuchte Koffer auf einem Tisch. Öffnet mit diesem kleinen Schlüssel die Kommode im Audienzsaal.

