Drehschloss-Rätsel lösen & Insignienschlüssel erhalten in Resident Evil 4 Remake

Die Resident Evil-Reihe ist bekannt für ihre kleineren Rätsel, die das Weiterkommen etwas erschweren sollen. Diese Knobeleien fallen zwar in den meisten Fällen recht einfach aus, ab und an steht man aber dennoch auf dem Schlauch und sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Genau aus diesem Grund greifen wir euch unter die Arme und helfen weiter, wenn es mal haken sollte.

Eines der ersten „Rätsel“ in dem Remake zu Resident Evil 4 dreht sich um den Insignienschlüssel, mit dem ihr entsprechende Schlösser aufschließen und somit neue Passagen, aber auch Abkürzungen, freischaltet.

Drehschloss öffnen: Das ist die richtige Kombination

Gegen Ende von Kapitel 2 werdet ihr zu dem Haus des Dorfvorstehers gelangen. Direkt vor dem Gebäude befindet sich ein großes Gittertor, das sich nur mit dem richtigen Schlüssel öffnen lässt. Hier kommt ihr also erst einmal nicht weiter.

Und auch die Vordertür des Hauses ist verschlossen. Der einzige Weg führt links um das Gebäude. Passt auf die Bärenfallen auf, die hier überall auf dem Boden verteilt herumliegen.

Dieses Tor muss mit dem Insignienschlüssel geöffnet werden. © Capcom/PlayCentral.de

Durch die Hintertür gelangt ihr schließlich in das Haus. Innen angekommen könnt ihr die Vordertür entsperren.

Im hinteren Bereich des Gebäudes befindet sich ein großer Schrank, dessen Türen allerdings durch ein Drehschloss verschlossen sind. Es gilt die richtige Kombination der Symbole einzugeben, um an den Inhalt im Schrank zu gelangen. Die Lösung für dieses Rätsel findet ihr aber nicht im Erdgeschoss, sondern im ersten Stockwerk.

Lauft also zurück in den Flur, durch den ihr in das Haus gekommen seid, und nutzt die Treppe, um in den ersten Stock zu kommen. Biegt rechts ab und ihr werdet links von euch auf einem kleinen Beistelltisch ein Buch (Iluminado 4:3) liegen sehen. Interagiert damit, um den folgenden Tipp zu erhalten:

„In Hochachtung vor seinem Meister bot das Volk seine teuersten Besitztümer an. Der betagte Bauer sein feinstes Getreide. Der schmächtige Schweinehirt sein kräftigstes Schwein. Die verarmte Alte ihr geliebtes Kind. Der Meister sah die Geschenke und ward zufrieden.“

In diesem Buch springt euch die Lösung quasi direkt in die Augen. © Capcom/PlayCentral.de

Tatsächlich wird euch die Lösung in diesem Fall bereits mit dem Silbertablett geliefert und auch an der Reihenfolge müsst ihr nichts mehr ändern.

Lauft also zurück in das Erdgeschoss zu dem verschlossenen Schrank und gebt bei dem Drehschloss die Lösung für das Drehschloss ein. Das ist die folgende Kombination in Form von Symbolen: Getreide -> Schwein -> Kind.

Habt ihr den Schrank erfolgreich geöffnet, findet ihr darin eine Kristallkugel mit der folgenden Beschreibung:

„Ein zu einer perfekten Kugel geschliffener Kristall. In seinem Inneren sind Luftbläschen zu sehen.“

Die richtige Lösung: Getreide -> Schwein -> Kind © Capcom/PlayCentral.de

Fundort Insignienschlüssel

Die Kristallkugel benötigt ihr, um im ersten Stockwerk die verschlossene Tür zu öffnen und somit Zugang zum gesuchten Insignienschlüssel zu erhalten.

Es geht also wieder nach oben. An der verschlossenen Tür angekommen, interagiert ihr damit und wählt die Kristallkugel aus, damit Leon sie in die Aussparung der Tür einsetzen kann. Vor dem Einsetzen erkennt ihr am Boden der Aussparung übrigens eine Abbildung von dem Insignienschlüssel!

Ist die Kristallkugel eingesetzt, startet ein kleines Minispiel, das mitunter gar nicht so einfach zu lösen ist, vor allem wenn ihr nicht genau wisst, was hier zu tun ist. Ihr könnt die Kugel nach links, rechts und zudem seitlich bewegen, wodurch sich die Position der Luftbläschen jeweils ändert.

So sollten die Luftbläschen angeordnet werden. © Capcom/PlayCentral.de

Das Ziel besteht darin, dass die Luftbläschen ganz genau über der Abbildung des Insignienschlüssels im Hintergrund liegen, erst dann öffnet sich die Tür. Ihr müsst also ein wenig herumprobieren, ehe ihr die genaue Position gefunden habt.

© Capcom/PlayCentral.de

Im hinteren Teil es Raums findet ihr einen Schreibtisch. Interagiert mit der Schublade auf der linken Seite und ihr erhaltet den Insignienschlüssel. Sobald ihr das Haus des Dorfvorstehers verlassen habt, könnt ihr mit dem Schlüssel das Gittertor aufschließen.