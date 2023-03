Lithografiestein-Rätsel schnell gelöst in Resident Evil 4 Remake

In Resident Evil 4 Remake werdet ihr immer mal wieder auf kleinere sowie umfangreichere Rätsel stoßen, die von euch durch logisches Denken gelöst werden wollen. Doch im Eifer des Gefechts kann es schon einmal vorkommen, dass man die offensichtliche Lösung einfach nicht findet oder generell keine Lust auf solche Knobelaufgaben hat.

In beiden Fällen stehen wir mit entsprechenden Guides parat, die alle in unserer umfangreichen Komplettlösung aufgelistet sind.

Alle Lithografiesteine in der Buchbinderei finden

Ein recht übersichtliches, aber für den einen oder anderen dann doch nicht ganz so simples Rätsel, erwartet euch in der Buchbinderei. Diese erreicht ihr, nachdem ihr den Weinkeller und die zahlreichen Kultisten erfolgreich hinter euch gelassen habt.

Zunächst gilt es drei Lithografiesteine zu finden, um das Rätsel überhaupt beginnen zu können. Zum Glück befinden sich alle drei Steine in der Buchbinderei. Ihr müsst also nicht lange hin und her laufen, sondern könnt euch ganz auf das Finden der Lösung konzentrieren.

Lithografiestein D findet ihr in einem Schrank mit einer Scheibe davor. Schlagt diese mit dem Messer ein und schon habt ihr den ersten Gegenstand für das Rätsel in eurem Besitz. Lithografiestein C befindet sich ein Stück weiter Links auf einem Holzschränkchen. Lithografiestein B liegt schließlich in einem Bücherregal direkt neben der Steinwand mit dem Rätsel darauf. Lithografiestein A ist von Beginn an bereits eingesetzt, muss also von euch nicht extra gesucht werden.

Erst einmal müsst ihr drei Lithografiesteine finden. © Capcom/PlayCentral.de

Der Weg zur Lösung

Widmet euch nun der Steinwand mit den vier Feldern darauf. In jedes dieser Felder lässt sich einer der zuvor gefundenen Steine einsetzen. Bei jedem der Felder findet ihr einen kleinen Hinweis darauf, welcher Lithografiestein dort eingesetzt werden soll. Am eindeutigsten ist die Aussparung oben, denn hier ist ein Schild in einem Quadrat zu erkennen. Links ist nur ein Ritterhelm übriggeblieben. Unten ist ein Hexagon zu erkennen, während auf der rechten Seite lediglich zwei Sticke zu erahnen sind.

Die Tatsache, dass alle vier Kalksteinplatte über zwei unterschiedliche Seiten verfügen, macht die Sache nicht unbedingt einfacher, doch wir bekommen das hin!

Wir empfehlen oben mit dem Schild im Quadrat zu beginnen. Hier passt nur die zweite Seite des Lithografiesteins D. Bei der linken Seite haben wir den Helm als Vorgabe. Dabei wissen wir aber nicht, ob sich dieser in einem Quadrat oder einem Hexagon befinden soll. Unten wissen wir nur, dass etwas in einem blauem/lila Hexagon gesucht wird. Das könnte die Rüstung oder das Schwert sein. Rechts haben wir lediglich die Farbe vorgegeben. Es kommen wieder nur die Rüstung und das Schwert infrage.

Dadurch, dass wir im oberen Feld die zweite Seite von Lithografiestein D verwenden, fällt die erste Seite mit einem Schwert in einem Hexagon als weitere Auswahlmöglichkeit schon einmal weg. Somit nutzen wir für rechts das Schwert im Quadrat von Lithografiestein C, da wir unten ein Hexagon haben.

Für unten bleibt somit nur noch die Rüstung übrig, die sich in einem Hexagon befinden muss. Dadurch fällt die zweite Seite mit dem Helm im Quadrat ebenfalls weg, weshalb wir links den Helm im Hexagon nutzen.

Übersicht der vier Lithografiesteine:

Lithografiestein A : Seite 1 : Blau/Lila Rüstung in Quadrat Seite 2 : Rot/Orange Helm in Hexagon

: Lithografiestein B : Seite 1 : Blau/Lila Rüstung in Hexagon Seite 2 : Rot/Orange Helm in Quadrat

: Lithografiestein C : Seite 1 : Rot/Orange Schild in Hexagon Seite 2 : Blau/Lila Schwert in Quadrat

: Lithografiestein D : Seite 1 : Blau/Lila Schwert in Hexagon Seite 2 : Rot/Orange Schild in Quadrat

:

Für den Fall, dass euch unsere Erklärung zu lang oder umständlich ausfällt, könnt ihr euch auch ganz einfach an unserer fertigen Lösung orientieren:

Lösung oben : Rot/Orange Schild in Quadrat (Lithografiestein D/Seite 2)

: Rot/Orange Schild in Quadrat (Lithografiestein D/Seite 2) Lösung rechts : Blau/Lila Rüstung in Hexagon (Lithografiestein C/Seite 2)

: Blau/Lila Rüstung in Hexagon (Lithografiestein C/Seite 2) Lösung unten : Blau/Lila Rüstung in Hexagon (Lithografiestein B/Seite 1)

: Blau/Lila Rüstung in Hexagon (Lithografiestein B/Seite 1) Lösung links: Rot/Orange Helm in Hexagon (Lithografiestein A/Seite 2)

Die richtige Reihenfolge der vier Lithografiesteine. © Capcom/PlayCentral.de