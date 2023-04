Im Resident Evil 4 Remake gibt es eine geheime Möglichkeit Salazar zu töten

Das Resident Evil 4 Remake findet großen Gefallen bei Fans und Fachpresse. Doch es gibt auch Elemente, die einen zum Verzweifeln bringen können. So wie der knackige Endboss Salazar, der vor allem auf höheren Schwierigkeitsgraden zu einem echten Problem werden kann.

Wir haben für euch einen alternativen Weg gefunden, Salazar loszuwerden…

Ungewöhnliche Geheimwaffe im Resident Evil 4 Remake

Im ursprünglichen Resident Evil 4 konnte man sich im Vorhinein den Raketenwerfer sichern. Das war eine probate Methode, um den störenden Boss auseinanderzunehmen. Im Remake ist das leider nicht ganz so leicht, denn die Kosten für die Waffe sind deutlich teurer als im Original.

Dafür gibt es einen anderen Weg, um den Widersacher mit nur zwei Hits niederzustrecken. Diese Methode ist so absurd, wie sie lustig ist. Einen Hinweis auf diesen speziellen Weg gibt einem der mysteriöse Händler.

Im Remake können wir ja unter anderem blaue Medaillons sammeln und es gibt eine umfangreiche Aufgabenliste vom Händler. Bei einer dieser Aufgaben müssen wir am Ende im Schloss ein Portrait von Salazar mit einem Ei abwerfen.

Was wirkt wie eine zufällige banale Quest, ist tatsächlich ein wichtiger Hinweis zur Schwachstelle des Bösewichts.

Tödliche goldene Eier

Lassen wir die Katze aus dem Sack, wenn ihr Salazar mit einem der goldenen Eiern abwerft bekommt er 70% Schaden. Werft ihr ein zweites Ei hinterher feuert ist er ganz erledigt! Ihr glaubt mir nicht? Ich kanns euch nicht verübeln, klingt auch ziemlich bescheuert. Dann lasst euch von Streamerin „Larxa“ überzeugen:

Ob das Monstrum eine Goldallergie hat oder einfach sehr empfindlich auf Eiweiß reagiert, können wir nicht mit Bestimmtheit sagen. Fest steht, die Eier hauen ordentlich rein. Wo findet ihr also diese kostbaren Tötungswerkzeuge?

Das erste Ei gibt es in Kapitel 4, in der Nähe des Sees. Hier müsst ihr weit östlich in einem kleinen Bereich anlegen und findet einige Hühner und bei ihnen ein goldenes Geschenk. Das zweite Ei gibt es in Kapitel 12 im Thronraum (in der Nähe von Salazars Portrait) kurz vor der Uhrturm-Szene.

Bedenkt nur, dass es auch eine Quest beim Händler gibt, bei der ihr ein goldenes Ei verkaufen müsst. Wollt ihr diese abschließen, könnt ihr also nicht beide für den Boss verwenden. Wobei 70% Schaden auch schon einen ordentlichen Kampfvorteil bringen.