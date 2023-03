Blauer Zettel 6: Eiersuche – Goldenes Ei finden in Resident Evil 4 Remake

In Resident Evil 4 Remake wird uns im Grunde niemals langweilig. Deshalb hat der Titel von uns auch eine absolute Toppwertung in unserem Test erhalten!

Ein Grund für die anhaltend dauerhafte Unterhaltung sind unter anderem die blauen Auftragszettel, die wir überall verteilt im Spiel vorfinden. Regelmäßig werden wir mit neuen Aufgaben betraut, die es zu lösen gilt.

Doch einige davon sind gar nicht mal so einfach oder eben nicht auf den ersten Blick ersichtlich. Und dazu zählt auch der Blaue Zettel Nummer 6: Eiersuche.

Wir verraten euch in diesem Guide, was ihr tun müsst, um diese Nebenaufgabe zu erfüllen. Und wenn ihr noch mehr Probleme habt, schaut einfach in unsere Komplettlösung. Hier gibt es für jedes Problem eine Lösung. Und davon ab könnt ihr uns gerne in die Kommentare schreiben, wenn wir euch weiterhelfen sollen.

Blauer Zettel 6: Eiersuche in Resident Evil 4 Remake

Beim sechsten Auftragszettel handelt es sich um eine sagenumwobene Eiersuche. Denn jemand hat großen Bedarf nach einem goldenen Ei.

„Bring mir bitte jemand ein seltenes goldenes Hühnerei! Was ich damit vorhabe? … Sagen wir mal so: Manche Dinge will man lieber nicht wissen.“

Auftrag: Ein goldenes Hühnerei verkaufen

Ein goldenes Hühnerei verkaufen Gebiet: (nicht spezifiziert)

(nicht spezifiziert) Belohnung: Spinell x3

Spinell x3 Fortschritt: Ein goldenes Hühnerei

Wo finde ich den Blauen Auftragszettel Nummer 6? Um diesen Auftrag anzunehmen, müssen wir ihn erst einmal finden. Wenn ihr am Ende von Kapitel 3 über den großen See gefahren seid, startet Kapitel 4. Den blauen Zettel findet ihr am Ende der Höhle mit Malereien an der nachfolgenden Stelle.

Hier findet ihr den Blauen Zettel 6. © Capcom/PlayCentral-Bildmontage

Wo finde ich ein goldenes Hühnerei? Nun wird es allerdings schon schwerer. Denn goldene Hühnereier wachsen in „Resident Evil 4 Remake“ nicht einfach so auf Bäumen. Es ist also in der Tat ein seltenes Item. Deshalb solltet ihr euch an die markierte Stelle begeben.

Das goldene Ei wurde ganz im Osten der Karte versteckt. Also fahren wir mit dem Boot raus auf den See. Wenn ihr in der Mitte das Schiffswrack seht, müsst ihr ganz nach Osten fahren. Legt an und lauft in die hinterste Ecke (ganz im Osten).

Sucht ganz im Osten der Karte. © Capcom/PlayCentral-Bildmontage

Hier findet ihr ein goldenes Ei für die Quest. Es liegt hinter einem Busch, also müsst ihr wirklich die Augen offen halten. Dazu kommt, dass es aufgrund der Farbe quasi mit dem Hintergrund verschmilzt.

Wenn ihr das Goldene Hühnerei nun aufgesammelt habt, müsst ihr es nur noch zum Händler bringen und es verkaufen. Das müsst ihr buchstäblich tun, sonst habt ihr den Auftrag nicht abgeschlossen!

Es versteckt sich hinten im Busch. © Capcom/PlayCentral-Bildmontage

Das Gute ist, dass das goldene Hühnerei eine echte Rarität ist. Wenn ihr es verkauft bekommt ihr über 9.000 Peseten. Ein solides Trinkgeld oder was meint ihr?

Ihr könnt das wertvolle Hühnerei alternativ auch essen, um euch zu stärken. Das empfehle ich aber nicht. Dafür bieten sich andere Items an, die weitaus weniger Wert sind im Verkauf.