Star Wars: Neuer Bo-Katan-Helm ist ein wahrer Traum für Cosplay-Fans

Die beliebte Mandalorianerin Bo-Katan Kryze bekommt einen eigenen Helm aus The Black Series spendiert. Die nächste Auskopplung der beliebten Merchandise-Reihe ist ein wahrhaftiger Traum für alle Cosplay-Fans oder die, die es noch werden möchten.

Nachdem wir zuletzt den Re-Armored-Helm von Boba Fett zu Gesicht bekamen, der ab sofort vorbestellt werden kann, produzieren Disney und Hasbro nun einen authentischen Helm zu unserer tapferen Heldin Bo-Katan.

Star Wars – Boba Fett Re-Armored-Helm wird zur lebensechten Replika, jetzt erhältlich!

Dabei handelt es sich hierbei um ein ganz neues Produkt, es ist also kein Repaint. Der Aufbau des Helms entspricht exakt dem Look von Bo-Katan, wie sie in der Realfilmserie The Mandalorian auf Disney Plus aussieht. Abgerundet wird das Design mit einer sehr detaillierten Lackierung, die schicker nicht sein könnte.

Wie immer bringt der elektronische Helm weitere technische Details mit. Das gute Stück kommt also mit einem beleuchteten Entfernungsmesser daher, den ihr hoch- und herunterklappen könnt. Das Gadget verfügt über zwei LEDs und ein HUD, das beleuchtet wird.





Wie viel kostet der Helm von Bo-Katan Kryze? Ähnlich wie der Boba Fett-Helm kostet der Helm hierzulande rund 149,99€, während er in den USA lediglich 124,99 USD kostet. Bei Zavvi gibt es ihn zum Beispiel für 142,99€.

Wann erscheint der Bo-Katan-Helm? Nach der taufrischen Ankündigung dauert es noch eine Weile, ehe er in Deutschland ausgeliefert wird. Er soll ab Herbst 2022 verschickt werden.





