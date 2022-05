In der 2. Staffel von The Mandalorian passiert viel, schließlich lernen wir nicht nur mehr über die Vergangenheit des Kindes, sondern es feierte auch ein Fanliebling seine Live-Action-Premiere. Doch das war noch längst nicht alles, denn es gab in der Folge auch Verweise auf das erweiterte „Star Wars“-Universum.

Dabei fiel gegen Ende der Episode auch ein Name, über den sich vermutlich vor allem ältere Fans der weit, weit entfernten Galaxis freuen dürften, denn es wird die Rückkehr eines beliebten Bösewichts in Aussicht gestellt: Die von Großadmiral Thrawn. Um wen es sich dabei genau handelt, wollen wir uns nachfolgend ansehen, doch Achtung, SPOILER voraus!

Vor The Mandalorian: Timothy Zahns Thrawn-Trilogie

Wie wir gegen Ende der aktuellen Episode erfahren, befindet sich Ex-Jedi Ahsoka Tano derzeit auf der Suche nach Großadmiral Thrawn. Zuletzt sahen wir diesen, als er gemeinsam mit Star Wars Rebels-Hauptcharakter Ezra Bridger in den Weiten des Alls verschwand. Irgendwas scheint seither passiert zu sein, was durchaus Potential für ein Spin-off hätte.

Ezra und Thrawn im Finale von „Star Wars Rebels“ (© Disney/Lucasfilm)

Doch wer ist dieser Bösewicht eigentlich, dessen Namen Anakin Skywalkers einstige Schülerin in den Raum wirft? Geschaffen wurde der Schurke vom Schriftsteller Timothy Zahn, der dem Charakter eine ganze Romantrilogie widmete. Diese spielt einige Jahre nach Episode VI und setzt die Abenteuer von Luke, Han und Leia nach dem Sieg über den Imperator fort. Für viele Fans gelten die Bücher bis heute als die wahren Sequels.

Mitth’raw’nuruodo, wie der Charakter tatsächlich heißt, ist ein Chiss, der zum einzigen nicht-menschlichen Admiral im Galaktischen Imperium aufgestiegen war. Nach dem Tod von Imperator Palpatine übernahm Thrawn das Kommando über die Flotte und führte mit seinem Flaggschiff, der Schimäre (Chimaera), den Kampf gegen die Neue Republik an. Womöglich hätte er diesen Krieg sogar gewinnen können, doch letztendlich wurde er von seinem Leibwächter Rukh im Jahre 9 NSY ermordet. Das ist das Jahr, in dem auch die Geschichte von The Mandalorian spielt.

Anders als beispielsweise ein Darth Vader stellt Thrawn in erster Linie keine physische Bedrohung dar. Was ihn in der Gunst Palpatines steigen lies und den Respekt anderer Imperialer einbrachte, waren sein messerscharfer Verstand sowie sein taktisches Genie. Er analysierte seine Gegner, vor allem deren Kunst, bis er ihr Vorgehen genau berechnen konnte. So gelang es ihm, im Namen des Imperiums zahlreiche wichtige Planeten zu erobern. Seit Disneys Übernahme der „Star Wars“-Lizenz gehören diese drei Bücher jedoch nicht mehr zum offiziellen Kanon.

Vor The Mandalorian: Großadmiral Thrawns Kampf gegen die Rebellion

In den offiziellen Kanon wurde Thrawn in der 3. Staffel von „Star Wars Rebels“ eingeführt und bis zum Finale der Serie war er der Hauptgegner der Helden. „Rebels“-Schöpfer Dave Filoni arbeitete mit Timothy Zahn zusammen, um den Schurken möglichst vorlagengetreu zu adaptieren. Erneut ist er ein taktisches Genie, das vor allem Philosophie und Kunst seiner Gegner studiert, um diese bezwingen zu können. Zur Zeit der „The Mandalorian“-Story ist er seit zehn Jahren verschollen.

Großadmiral Thrawn (© Disney/Del Rey)

Auf die Rückkehr in der Animationsserie folgte anschließend eine neue Romantrilogie, die erneut von Zahn geschrieben wurde. Darin wird die Vergangenheit der Figur näher beleuchtet, unter anderem die Erlebnisse des Chiss während der Klonkriege. Wie der Autor gegenüber Star Wars Explained ausführte, seien bereits ein paar Entscheidungen für Geschichten getroffen worden, die nach dem „Rebels“-Finale ansetzen, etwa sein Aufenthaltsort und warum er noch immer am Leben sei.

Ob wir Großadmiral Thrawn jedoch wirklich in einer der kommenden „The Mandalorian“-Episoden sehen werden, muss die Zeit zeigen. Die neuen Folgen laufen immer freitags exklusiv bei Disney+.