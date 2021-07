In der 11. Episode von Star Wars: The Bad Batch rücken unsere Hauptfiguren der Kloneinheit 99 vorerst etwas in den Hintergrund. Stattdessen lernen wir mehr über den Konflikt auf dem Planeten Ryloth, wo es unverhofft zu einem Wiedersehen mit einem Fanliebling kommt: Hera Syndulla. Doch wer ist dieser Charakter eigentlich?

Nach The Bad Batch: Hera Syndulla in Star Wars Rebels

Ihren ersten Auftritt hatte Hera Syndulla im Auftakt der Animationsserie „Star Wars Rebels“, die zeitlich nach den Geschehnissen von „The Bad Batch“ ansetzt. Dort ist sie die Pilotin der Ghost, eines kleinen Rebellen-Raumschiff, auf dem sie gemeinsam mit ihren Freunden Kanan Jarrus, Ezra Bridger, Sabine Wren, Zeb und dem Droiden Chopper lebt.

Nun sehen wir erstmals eine junge Hera, die noch davon träumt, eines Tages als Pilotin durch die Weiten der Galaxis fliegen zu können. Sie möchte endlich frei sein und ihr eigenes Schiff haben. Ein Wunsch, von dem sie bei einem kurzen Treffen auch Omega erzählt. Allerdings dürfte ihr Wiedersehen nicht sonderlich friedlich ausfallen.

Ryloth befindet sich mittlerweile unter der Kontrolle des Galaktischen Imperiums und ihr Vater, General Cham Syndulla, der schon in den Klonkriegen kämpfte, rief seine Leute zur Zurückhaltung auf. Einige scheinen sich dennoch auf einen weiteren Kampf vorzubereiten, darunter auch Eleni Syndulla, Heras Mutter, die wir nun zum ersten Mal sehen. Der Kampf dürfte für Eleni und ihr Volk kein gutes Ende nehmen, denn während „Rebels“ wird die Welt noch immer vom Imperium besetzt.

Hera Syndulla in „Star Wars: The Bad Batch“ © Lucasfilm/Disney

Wie genau es mit der jungen Hera weitergehen wird, werden wir vermutlich in den kommenden „The Bad Batch“-Episoden erfahren. Letztendlich wird sie ihr Weg jedoch hinaus in die Galaxis und zur Rebellenallianz führen. Sie wird den Ex-Padawan Kanan Jarrus sowie die übrigen Ghost-Mitglieder treffen und in ihnen eine neue Familie finden.

Während der Zeit des Galaktischen Bürgerkriegs kämpfte sie in zahlreichen Gefechten. Sie war an der Befreiung des Planeten Lothal beteiligt, wo sie sich Großadmiral Thrawn und dem Galaktischen Imperium widersetzte. Später nahm Hera ebenfalls an den Schlachten von Scarif („Rogue One: A Star Wars Story“), Endor („Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter“) und Jakku (vor „Star Wars: Das Erwachen der Macht“) teil. Als General diente sie anschließend der Neuen Republik.

Hera spricht mit Ezra in „Star Wars Rebels“ © Lucasfilm/Disney

Hera ist vor allem eine herausragende Pilotin, die ihr Geschick nicht nur in den eben erwähnten Schlachten wiederholt unter Beweis stellte, sondern sogar eine Lehrerin wurde. Sie gab Ezra Flugstunden und leitete ebenfalls aufstrebende Flieger der Neuen Republik an. Darüber hinaus ist sie ebenfalls eine fähige Kämpferin und Mechanikerin. Sie hat somit viele Talente, die ihr und ihren Freunden, für die sie wie eine Mutter sorgte, oftmals aus der Klemme halfen.

Unklar ist derweil, was mit ihr während der Zeit des Widerstands geschah. Bekannt ist, dass sie mit Kanan einen Sohn hatte, allerdings verliert sich ihre Spur irgendwann in den Weiten der Galaxis. Andererseits bietet dies natürlich auch viel Raum, um weitere Geschichten mit Hera zu erzählen, beispielsweise in der kommenden „Ahsoka“-Serie.