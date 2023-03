Star Wars: Wer ist Garazeb Orrelios alias Zeb?

In Star Wars gibt es unzählige Charaktere, die uns ans Herz gewachsen sind. Über den einen wissen wir mehr und über den anderen weniger. Deshalb lohnt sich immer ein Blick auf unsere Themenseite, wo wir euch mit spannenden Updates versorgen und obendrein noch euer Hintergrundwissen zum Franchise aufbessern.

Hier erfahrt ihr zum Beispiel, was es mit Dr. Pershing und Elia Kane auf sich hat, die in The Mandalorian Staffel 3 zu sehen sind.

In diesem Beitrag geht es allerdings voll und ganz um den Charakter Garazeb Orrelios. Wer ist er und was ist seine Geschichte? Das erfahrt ihr hier in Kurzform!

Welcher Spezies gehört Garazeb Orrelios an?

Garaueb Orrelios alias Zeb ist ein männlicher Lasat vom Planeten Lasat vom Äußeren Rand der Galaxis. Das Galaktische Imperium besetzte während der Herrschaft des Imperators Palpatine den Planeten und versklavte alle Lasat.

Markant für seine Spezies sind seine grünen Augen. Außerdem verfügen die Lasat über eine lila Hautfarbe und Zeb ist mit seinen 210 Zentimetern etwas größer als die meisten Menschen.

Zeb während Star Wars Rebels

Der Charakter Zeb wurde in Star Wars: Rebels vorgestellt, wo er in der gesamten Serie sogleich eine tragende Rolle neben Ezra Bridger, Kanan Jarrus, Sabine Wren, Hera Syndulla und dem Astromech Chopper einnimmt.

Zeb überlebt die Ausrottung seiner Spezies durch das Imperium und tritt der Ghost bei. Das ist das Raumschiff von Hera Syndulla und Kanan Jarrus, die dem Imperium den Kampf angesagt haben. Ab sofort agiert Zeb als Mitglied der Crew unter dem Decknamen Spectre 4.

Zeb in „Star Wars: Rebels“ © Disney/Lucasfilm

Das Ganze geht so weit, dass sich die Ghost später der Phönixflotte des Rebellennetzwerks anschließt, von wo aus sich der Kampf mit dem Imperium für alle Spectres intensiviert.

Zeb nach der Schlacht um Yavin

Nach der Schlacht um Yavin ist es für den Lasat noch nicht zu ende, der bis hierhin all seine Schlachten überleben konnte. Mit Hera und dem Hohen Allianzrat diskutieren sie einen Plan für den Mon-Cala-Aufstand (1NSY).

Und nach dem Ende des Krieges (5 NSY) begleitet der Lasat den Mitstreiter Alexsandr Kallus alias Fulcrom nach Lira San – der neuen Heimat der Lasat.

Zebs erster Auftritt in The Mandalorian

Zeb feiert schließlich seine Live-Action-Premiere in The Mandalorian Staffel 3. In Folge 5, Kapitel 21: Der Pirat, ist er in einer kurzen Sequenz das erste Mal in einer Realfilmserie zu sehen.

Greef Karga (Carl Weathers), der mitsamt seiner Stadt von einem Piraten angegriffen wird, wendet sich in seiner Not an die Neue Republik. Sein alter Bekannter Captain Carson Teva (Paul Sun-Hyung Lee) empfängt den Notruf auf einem Stützpunkt der Neuen Republik, woraufhin ihn der legendäre Lasan Zeb anspricht, der die Nachricht mithört.

Zeb in „The Mandalorian“ © Disney/Lucasfilm

Der erste Auftritt von Zeb ist relativ kurz gehalten. Er fürchtet lediglich, dass jede Hilfe für den Outer Rim-Planeten Nevarro zu spät kommen könnte. Es mündet also lediglich in einer einzigen Konversation.

Doch im weiteren Verlauf der Realfilmserie „The Mandalorian“ könnte er wieder auftauchen. Und auch in zukünftigen Serien, insbesondere in der Live-Action-Serie Ahsoka, ist sein Auftritt sehr wahrscheinlich. Spätestens hier wird wohl auch Sabine Wren zu sehen sein, für die es bereits eine Besetzung gibt. Und Großadmiral Thrawn ist ebenfalls seit Längerem im Gespräch.