Star Wars-Fans durften in der aktuellen Episode Kapitel 19 von The Mandalorian Staffel 3 auf dem Streamingdienst Disney+ ein besonderes Highlight erwarten. Das Wiedersehen mit dem Klon-Wissenschaftler Dr. Pershing aus den ersten beiden Staffeln liefert den Fans eine Brücke zu den bekannten „Star Wars“-Filmen gleichermaßen wie zur gefeierten Andor-Serie.

Nachdem wir hier bereits näher auf Dr. Pershings Rückkehr eingegangen sind, wollen wir nun seine Mitstreiterin, die imperiale Offizierin Elia Kane näher beleuchten, ihre Verbindung zum „Star Wars“-Universum und warum uns vielleicht die Darstellerin Katy O’Brian so bekannt vorkommt?

Wer ist Katy O’Brian?

Die US-amerikanische Schauspielerin Katy O’Brian machte sich zunächst als Martial-Artist-Kämpferin einen Namen, bevor sie für die Schauspielerei entdeckt wurde.

Sie wirkte in zahlreichen US-Produktionen mit, bekannt sein dürfte sich aber vielen The Walking Dead-Fans als Savoir in der beliebten TV-Serie. Es folgten weitere Engagements etwa in „Halt and Catch Fire“ und „How to Get Away with Murder“. Schließlich ergatterte sie eine Hauptrolle in einer weiteren Zombie-Serie namens „Z Nation“ bei Syfy.

In „The Mandalorian“ spielte Katy O’Brian bereits in der zweiten Staffel mit und gehörte als imperiale Offizierin Elia Kane zu Moff Gideons (Giancarlo Esposito) Untergebenen. Hier war sie als die rechte Hand des Oberfiesling zu sehen, der Jagd auf Grogu und Mando macht. In der dritten Staffel wird ihr eine neue Position zugedacht, die wichtig für den weiteren Verlauf der Serie und darüber hinaus sein dürfte.

© Lucasfilm/Disney

Der Klon-Wissenschaftler und seine Helferin

In Staffel 3 erhalten wir ein Wiedersehen mit dem Klon-Wissenschaftler Dr. Pershing, der gemeinsam mit Elia Kane Mitglied des Amnesty Camp für ehemalige Imperiale Offiziere auf Coruscant gehört. Nachdem Moff Gideon geschnappt wurde, werden die imperialen Offiziere einem Resozialisierungsprogramms unterzogen, das sie im Namen der neuen Republik vom Pfad der faschistischen Denkweise abbringen soll.

Hier trifft sie auf ihre einstigen Kollegen Dr. Pershing, der einst für Moff Gideon (Giancarlo Esposito) und das Imperium anhand von Blut-Analysen den Ursprung der Macht erforschen sollte mit dem Ziel, diese mithilfe von Bluttransfusionen für Klone zu nutzen.

Kane (aka. Amnesty Officer G68) freundet sich mit Dr. Pershing (aka Amnesty Scientist L52) an, der ihr seine Pläne und Ideen für die Klon-Technologie preisgibt. Dabei gesteht er ihr, dass er weiterhin (heimlich) an seinen Forschungen arbeiten möchte.

Da die Neue Republik an seinen Forschungen nicht interessiert ist, wird Kane durch Pershing dazu ermutigt, einen kleinen Raubzug auszuführen um sich die nötige Ausrüstung für seine Forschung zu beschaffen.

Welchen Part spielt Elia Kane bei der Rückkehr des Imperators?

Das ist insofern wichtig zu wissen, schließlich dürften seine Errungenschaften in der Klon-Technologie auch die Neue Republik interessieren. Es ist aber zu befürchten, dass seine Forschungsergebnisse vielmehr zur Wiederauferstehung des Imperators eingesetzt werden.

Schließlich wissen wir bereits aus Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers dass der große Gegenspieler der Skywalker-Saga seinen vermeintlichen Tod mittels fragwürdiger Klon-Experimente überleben konnte.

Welchen Part dabei seine ehemalige rechte Hand Elia Kane einnehmen wird, bleibt abzuwarten. Es ist aber davon auszugehen, dass sie womöglich weiterhin ihrem einstigen Vorgesetzten Moff Gideon treu ergeben ist und in seinem Namen handelt.