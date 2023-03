Star Wars-Fans erfreuen sich derzeit Woche für Woche an neuen Folge der 3. Staffel The Mandalorian, die seit Anfang März auf dem Streamingdienst Disney+ gezeigt wird. In einer neuen Episode gibt es ein Wiedersehen mit dem Klon-Wissenschaftler Dr. Pershing aus den ersten beiden Staffeln, der bekannterweise im Auftrag von Oberfiesling Moff Gideon auf das Blut des kleinen Grogu abgesehen hat.

Wir gehen hier noch einmal auf den Charakter und seine Verbindung zum „Star Wars“-Universum ein, auch warum uns vielleicht sein Darsteller Omid Abtahi so bekannt vorkommt?

Wer ist Omid Abtahi?

Der iranische Schauspieler Omid Abtahi ist bereits aus vielen TV- und Film-Produktionen bekannt, bevor er für „Star Wars: The Mandalorian“ in die Rolle des getriebenen Klon-Wissenschaftler Dr. Pershing schlüpfte.

So war er etwa in der erfolgreichen Filmreihe „Die Tribute von Panem“ zu sehen, spielte in der Serie „American Gods“ (2017-2021) in einer wiederkehrenden Rolle mit und gehörte zudem zum Cast von „Fear the Walking Dead“ mit.

Hinzu kommen Sprechrollen in den populären Videospielreihen „Call of Duty“, „Mafia“, „Diablo“ und „World of Warcraft“.

© Lucasfilm/Disney

Der Klon-Wissenschaftler und das Blut von Grogu

Dr. Pershing zählt zu den bedeutendsten Wissenschaftlern im Bereich Klon-Technik und dient unter dem Kommando von Moff Gideon (Giancarlo Esposito) für das Imperium. Seine Aufgabe ist es, auf dem Vulkanplaneten Nevarro anhand von Blut-Analysen den Ursprung der Macht zu erforschen mit dem Ziel, diese mithilfe von Bluttransfusionen für Klone zu nutzen.

Hierzu benötigt er das Blut der Spezies, zu der Jedi-Meister Yoda und eben auch Baby Yoda aka Grogu gehört. Bekannterweise wurde Mando aka Din Djarin als Kopfgeldjäger in der ersten Staffel auf das Kind angesetzt, um es im Forschungslabor in die Hände von Dr. Pershing zu übergeben – im Auftrag von Moff Gideon.

Doch unser Held der Geschichte hat sich gegen eine Auslieferung des Kindes entschieden, womit der Ärger erst anfing. Dabei verschonte er das Leben des Doktors … der Rest dürfte bekannt sein.

© Lucasfilm/Disney

Welche Rolle spielt Dr. Pershing bei der Rückkehr des Imperators?

Bislang war über Dr. Pershing im Star Wars-Universum wenig bekannt. Das sollte nun eine neue Folge von „The Mandalorian“ ändern, in der mit der imperialen Offizierin Elia Kane (Katy M. O’Brian) eine weitere Verbindung zum Imperium geknüpft wird. Beide haben in der Vergangenheit bereits für Moff Gideon gedient und finden sich auf Coruscant wieder.

Mit seinen Kenntnissen über die Klon-Technologie könnte er im Verlauf der Handlung auch für die Neue Republik nützlich sein. Zudem verdichten sich die Hinweise darauf, dass eine Rückkehr des Imperators in „The Mandalorian“ geplant ist.

Schließlich wissen wir bereits, dass in Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers der Oberschurke der Skywalker-Saga seinen vermeintlichen Tod mittels fragwürdiger Klon-Experimente überleben konnte.

Wir dürfen also gespannt sein, welchen Part Dr. Pershing im Verlauf der Serie zugeschrieben wird – und ob das gewonnene Blut von Baby Yoda für das Wiederauferstehen des Imperators von Nutzen ist.