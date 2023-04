Großadmiral Thrawn First-Look: Sein Auftritt wird „transformierend“ für Star Wars-Fans

Großadmiral Thrawn in der Realfilmserie: „Star Wars Ahsoka“. © Lucasfilm/Disney

Während der Star Wars Celebration 2023 gab es den ersten Teaser-Trailer zur Star Wars-Realfilmserie Ahsoka zu sehen. Den Trailer könnt ihr euch hier anschauen!

Als große Überraschung wurde endlich die Live-Action-Variante von Großadmiral Thrawn enthüllt – wenn auch nur in einer einzigen Szene und dezent von hinten (Teaser eben).

Der Teaser lässt uns also noch etwas im Dunkeln stehen, was Thrawn hier gerade macht. Doch er bestätigt sogleich das, was bereits seit geraumer Zeit im Gespräch ist. Thrawn wird endlich den Realfilmsprung auf die große Heimkinoleinwand schaffen. Das brachte die Fans auf der SWC 2023 buchstäblich zum Ausrasten.

Wer spielt Großadmiral Thrawn in Ahsoka-Serie?

Während der Star Wars Celebration 2023 wurde bestätigt, dass sich der Realfilm-Thrawn vom animierten Thrawn unterscheidet.

Lars Mikkelsen, der den großen Strategen in „Star Wars: Ahsoka“ verkörpern wird, hat gegenüber Comicbook verraten, dass wir im Großen und Ganzen dieselbe verschlagene Handlung erwarten dürfen. Er deutet jedoch auf den Zeitsprung zwischen der Ahsoka- und der Rebels-Serie:

„Zwischen Rebels und wo wir in die Story gelangen, ist natürlich einige Zeit vergangen. Also, und damals, was damals passiert ist, hat ihn geprägt, aber im Allgemeinen ist er immer noch derselbe Kerl.“

Diana Lee Inosanto als Morgan Elsbeth in „Star Wars Ahsoka“. © Lucasfilm/Disney

Diana Lee Inosanto kehrt ebenfalls zurück, die Thrawns Schülerin Morgan Elsbeth spielt. Die Schauspielerin meint auf der SWC 2023, dass es „transformierend“ sei, Thrawn am Set begegnet zu sein:

„Er ist unglaublich in dieser Rolle und ich habe mich irgendwie immer wieder gekniffen. Das ist seltsam, das ist wild, weil ich einige Bücher von Timothy Zahn über Thrawn gelesen habe und so diesen Charakter mit bestimmten Verbindungen vor mir manifestiert sehen und erkunden kann. Es war unglaublich und ich denke, das Publikum wird wirklich überrascht sein.“

Lars Mikkelsen hat Großadmiral Thrawn übrigens auch in der Animationsserie Star Wars Rebels im englischen Original gesprochen.

Ist Thrawn noch am Leben?

In Star Wars Rebels wurde Großadmiral Thrawn mehr oder weniger dingfest gemacht, als die Spectre-Rebellenzelle fast von ihm vernichtet worden wäre.

Ezra Bridger konnte ihn in letzter Sekunde auf seinem Sternenzerstörer einsperren und ihn mit der Hilfe von Purrgil-Raumwalen, die über bemerkenswerte Warpfähigkeiten verfügen, in die unbekannten Regionen des Weltraums schicken.

Was danach mit Ezra und Thrawn passiert ist, ist zu diesem Zeitpunkt noch unbekannt. Womöglich werden wir in der Ahsoka-Serie erfahren, was mit den beiden Hauptfiguren geschehen ist.

Wichtig für die Story: In der Ära der postimperialen Neuen Republik scheint Großadmiral Thrawn eine der größten Bedrohungen zu sein. Die Ereignisse münden wohl schließlich in den großen Kinofilm, der die aktuellen Serien der Neuen Republik-Ära miteinander verbindet.

Das heißt, Ahsoka, The Mandalorian, The Book of Boba Fett und Co. laufen in einem Kinofilm zusammen.