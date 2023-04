Lange mussten Star Wars-Fans warten, nun ist er endlich da: Der erste Teaser Trailer zur kommenden Ahsoka-Serie! In diesem schwingt unsere Ex-Jedi nicht nur ihre markanten weißen Lichtschwerter, sondern gibt uns ebenfalls einen Einblick in ihre neueste Mission in der weit, weit entfernten Galaxis.

Der Erbe des Imperiums?

Bereits in der 2. Staffel von The Mandalorian wurde angedeutet, dass die einstige Padawan-Schülerin von Anakin Skywalker seit dem Sieg der Rebellion nicht untätig war, sondern sich auf der Suche nach Großadmiral Thrawn befindet. Dieser machte ihr und ihren Freund*innen in Star Wars Rebels bekanntlich das Leben schwer und bereitet nun sein großes Comeback auf die intergalaktische Bühne vor.

Ausgehend vom Teaser Trailer scheint der einstige imperiale Offizier jedoch nicht die einzige Bedrohung für unsere Heldin zu sein, denn wir sehen neben dem neuen Charakter Baylan noch weitere Figuren mit rot-orangenen beziehungsweise roten Lichtschwertern. Ob es sich hierbei um Sith, Inquisitoren oder andere Anhänger der Dunklen Seite handelt, ist zum aktuellen Zeitpunkt allerdings noch unklar.

Bei all diesen Gefahren braucht selbst eine so erfahrene Kriegerin wie Ahsoka etwas Rückendeckung und die dürfte sie von einigen alten Bekannten erhalten. Im Video sind bereits Mandalorianerin Sabine Wren, die Captain der Ghost, Hera Syndulla, und der freche kleine Droide Chopper zu sehen. In „Star Wars Rebels“ waren diese bekanntlich wichtige Verbündete unserer Protagonistin.

Zudem verstecken sich im „Ahsoka“-Teaser Trailer natürlich wieder allerlei Easter Eggs: Ahsoka sagt etwa, Thrawn wolle das „Erbe des Imperiums“ (im Original: „heir to the Empire“) antreten, was eine Anspielung auf die gleichnamige Romanreihe ist, in der der Charaktere seine Premiere feierte. Auch Droide Huyang („Star Wars: The Clone Wars“) ist mit dabei und deutet gegenüber Ahsoka einen Neuanfang an.

„Ahsoka“ startet im August 2023 exklusiv bei Disney+. Ein genauer Starttermin ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unbekannt.