Gespannt warten die Fans auf handfeste Informationen zu der eigenen Serie von Ahsoka Tano. Die Dreharbeiten zu der Show haben bereits am 9. Mai 2022 begonnen. Wirklich viele Details sind zu der kommenden Serie auf Disney Plus jedoch bislang nicht bekannt.

Den neuesten Gerüchten zufolge soll die titelgebende Heldin Ahsoka in der Show gleich von mehreren Schauspielerinnen verkörpert werden. Wie die Website Making Star Wars behauptet, wird es eine weitere junge Darstellerin für Ahsoka in der Serie geben, die weder Rosario Dawson noch die bei den Fans äußerst beliebte Synchronsprecherin Ashley Eckstein ist.

Ahsoka und die Welt zwischen den Welten?

Wenn man den Gerüchten glauben schenken mag, soll „Ahsoka“ an das Ende von Star Wars: Rebels anknüpfen und die Geschichte mit der Welt zwischen den Welten weiterführen. Dieser mysteriöse Ort der Macht wurde in „Star Wars: Rebels“ eingeführt und zeigt einen Bereich, der Zeit und Raum verbindet. Verschiedene Türen führen dabei zu unterschiedlichen Zeitpunkten in der Geschichte.

Ezra Bridger nutzte die Welt zwischen den Welten etwa, um Ahsoka vor Darth Vader zu retten. In „Ahsoka“ könnte die Heldin diesen seltsamen Ort erforschen und sich selbst in mehreren Zeitepochen sehen. Den Gerüchten zufolge sollen in der Serie eine Ahsoka in ihren „späten Teenagerjahren“ sowie eine aus einer „nicht näher genannten Zeit“ auftauchen. Dazu soll eine weitere weißgekleidete Ahsoka kommen, die die Fans aus „Star Wars: Rebels“ kennen.

„Ahsoka“ soll 2023 ausgestrahlt werden. Neben Rosario Dawson als Ahsoka werden in der Show auch Natasha Liu Bordizzo als Sabine Wren sowie Eman Esfandi als Ezra Bridger zu sehen sein. Auch Hayden Christensen soll bei der Serie mit an Bord sein. Ob als Anakin Skywalker oder Darth Vader ist jedoch noch nicht bekannt.

In der Serie soll zudem der Kampf gegen Großadmiral Thrawn weitergeführt werden. Dieser könnte Spekulationen zufolge von Lars Mikkelsen verkörpert werden.