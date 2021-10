Der Erfolg von The Mandalorian ebnete den Weg für weitere geplante Star Wars-Produktionen bei Disney Plus. Neben dem legendären Kopfgeldjäger Boba Fett (Temuera Morrison) und Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) erhält auch der ehemalige Padawan Ahsoka Tano aus den animierten Serien „The Clone Wars“ und „Rebels“ eine eigene Serie – erneut mit Rosario Dawson als tapfere Heldin im Kampf gegen das Imperium.

Was ist an den Gerüchten zur Besetzung von Ezra Bridger dran?

Nach der Ankündigung im Frühjahr des Jahres machten recht bald erste Gerüchte die Runde, dass Disneys Aladdin-Star Mena Massoud in der engeren Wahl steht, den Publikumsliebling Ezra Bridger aus „Rebels“ darzustellen. Während das Studio bis heute keine Aussage zu den Gerüchten gemacht hat, brachte sich der Darsteller Mena Massoud damals selbst ins Spiel und feuerte die Gerüchte mit geheimnisvollen Andeutungen an.

Star Wars: Ersetzt die Ahsoka-Serie ein Sequel zu Star Wars Rebels? Erste Gerüchte zur Story

Nun wurde der Schauspieler in einem aktuellen Interview noch einmal zur möglichen Besetzung befragt, wie viel nun an den Gerüchten dran sei. Mena Massouds Antwort fällt eindeutig aus:

„Ich hatte Gerüchte gehört, dass diese Rolle ansteht und eine echte Sache wird. Also wollte ich einfach nur meinen Namen in den Ring werfen. Für mich würde einen Traum wahr werden, wenn es klappt. Ich denke, ich habe bewiesen, dass ich in diesem Umfeld erfolgreich sein kann. Es wäre einfach eine großartige Gelegenheit, alles, was ich an einem Set wie Aladdin gelernt habe, in das Star Wars- oder DC- oder Marvel-Universum zu implementieren. Es würde mir viel bedeuten!“

Somit dürfte wohl klar sein, dass an den Gerüchten bislang nicht viel dran ist, auch wenn sich Mena Massoud sicherlich gut als Ezra Bridger machen würde.

Lucasfilm setzt derzeit jedoch sein Augenmerk auf die für 2022/2023 anstehenden Produktionen von „Obi-Wan Kenobi“ und die dritte Staffel „The Mandalorian“, die bereits in Arbeit sind. Die neue Serie „Ahsoka“ steht hier noch ganz am Anfang der Produktion und dürfte frühestens 2023 auf Disney Plus anlaufen.

Derweil dürfen wir uns auf den baldigen Start von The Book of Boba Fett Ende Dezember freuen. Ein erster Trailer wird in Kürze erwartet.

Disney+ Day bringt neues Star Wars: Boba Fett-Special im November