Hohoho, passend zu Weihnachten haben wir ein tolles Gewinnspiel im Angebot für alle Star Wars-Fans zum Start der neuen Serie Das Buch von Boba Fett auf Disney Plus als Spin-off des Serienhits The Mandalorian!

Um eure Vorfreude auf das Wiedersehen des legendären Kopfgeldjägers ein wenig anzuheizen, verlosen wir beim heutigen Gewinnspiel galaktische Fan-Pakete! Disney hat uns zwei voll gepackte Goodie-Säckchen geschickt, die ihr nun abstauben dürft, indem ihr uns eine einfache eine Frage beantwortet.

Gewinnspiel: Boba Fett-Pakete mit Webcam

Die beiden Gewinner der Boba Fett-Verlosung dürfen sich über diese tollen Preise freuen. Jedes Fan-Paket ist prall gefüllt mit:

Tasse

Tote-Bag

Notebook

T-Shirt

Popsocket

Webcam Slide Blocker

Euer Interesse ist geweckt? Dann gelangt ihr hier zum Gewinnspiel, doch Eile ist geboten, denn der Einsendeschluss ist bereits am 5. Januar 2021.

Teilnahme – Um an dem Gewinnspiel teilnehmen zu können, kommentiere unterhalb dieses Beitrags und beantworte die Frage: Wem gehörte der Palast auf Tatooine vor der Übernahme von Boba Fett? Hinterlasst uns idealerweise eine E-Mail (mit Benutzernamen) unter [email protected], damit wir dich umgehend kontaktieren können. Mehr Infos gibt es in den Teilnahmebedingungen.

Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr voraussichtlich am selben Tag. Der Gewinner beziehungsweise die Gewinnerin wird von uns persönlich kontaktiert werden. Wir wünschen euch viel Erfolg!

Boba Fett und Fennec Shand werden passend zur Serie zu Actionfiguren

Worum geht es in der Boba Fett-Serie?

In „The Book of Boba Fett“ kehrt der legendäre Kopfgeldjäger Boba Fett (Temuera Morrison) und seine Begleiterin Fennec Shand (Ming-Na Wen) in die Wüste von Tatooine zurück, um den Anspruch auf das Gebiet zu erheben, das einst von einem Verbrechersyndikat regiert wurde.

Der neue Trailer lieferte bereits Hinweise auf einen bekannten Bösewicht: So wird etwa das Syndikat Crimson Dawn aus dem Han Solo-Film ins Spiel gebracht. Zu diesem Zeittpunkt hat sich Han Solos Kindheitsfreundin Qi’ra als Schurkin an die Spitze von Crimson Dawn gekämpft, wo sie nur noch Darth Maul unterstellt ist.

The Book of Boba Fett: Alles was zur neuen Star Wars-Serie auf Disney+ bekannt ist

Die erste „Boba Fett“-Serie im „Star Wars“-Universum geht am 29. Dezember 2021 auf Disney+ an den Start. Entwickelt hat die Serie „The Mandalorian“-Schöpfer Jon Favreau gemeinsam mit Dave Filoni („Clone Wars“, „Rebels“) und Regisseur Robert Rodriguez („Sin City“). Rodriguez zeichnete bereits für die Folge verantwortlich, die die Rückkehr von Boba Fett in der 2. Staffel von „The Mandalorian“ ermöglichte.