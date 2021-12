Boba Fett und Fennec Shand werden passend zur Serie zu Actionfiguren

Am 29. Dezember 2021 startet die Realfilmserie The Book of Boba Fett auf Disney Plus. Dann beginnt für Boba Fett ein ganz neues Kapitel im Star Wars-Kosmos, der bereits in The Mandalorian mit einem Paukenschlag zurückkehrte.

Alle Infos, worum es in seiner eigenen Serie geht und was uns noch so alles erwarten könnte, erfahrt ihr in diesem Beitrag.

The Book of Boba Fett: Alles was zur neuen Star Wars-Serie auf Disney+ bekannt ist

Boba Fett und Fennec Shand: Actionfiguren zur Serie

Den feierlichen Anlass der neuen Live-Action-Serie nimmt Disney zum Anlass, die neusten Merchandise-Produkte vorstellen. Frei nach dem Kopfgeldjägermotto „Bring back the bounty!“ werden in jeder Woche (bis zum Jahresende) neue Merch-Produkte vorgestellt.

Ganz heiß: Passend zur Serie „Das Buch von Boba Fett“, wie die Serie hierzulande heißt, gibt es allem voran zwei Actionfiguren aus der beliebten Reihe The Black Series. Die zwei Figuren belaufen sich auf die Hauptcharaktere Boba Fett und Fennec Shand.





Damit wird Bobas treue Gehilfin Fennec Shand ihr Debüt als Actionfigur feiern, während es zu Boba Fett in der Vergangenheit verschiedenste Merch-Produkte in dieser Richtung gab. Allerdings handelt es sich hierbei um den Boba Fett in der Thronsaal-Version. Das ist Boba Fett mit seinem aktuellsten Outfit, also das Design, das wir im Teaser-Trailer zur Serie erblicken durften.

Ihr könnt eurem Fandom jetzt Ausdruck verleihen, indem ihr euch Boba Fett und Fennec Shand nach Hause holt. Die Vorbestellungen zu Boba Fett sind bereits gestartet. Fennec Shand lässt noch ein paar Tage auf sich warten. Die Figuren werden ab März 2022 verschickt.

Wie viel kosten die Actionfiguren? Der Preis beläuft sich bei Boba Fett auf 39,90 bis 40,99€ und Fennec Shand kostet wahrscheinlich ein bisschen weniger. Bei Boba Fett handelt es sich nämlich um eine Deluxe-Box mit Helm, Waffen und Jetpack.





Bedenkt, dass die „The Black Series“-Reihe sehr beliebt ist bei den Fans und die Figuren deshalb nicht selten vorausverkauft sind. Wenn das geschieht, sind sie nur noch schwer zu erhalten.

The Mandalorian: Neue Folge löst jahrelangen Streitpunkt um Boba Fett