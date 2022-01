Star Wars: Wie sehen die Tusken-Räuber ohne ihre Masken aus?

Das von George Lucas entworfene Star Wars-Universum bietet eine Fülle an verschiedenartigen Bewohnern, Völkern und Kreaturen in einer Galaxie weit weit entfernt, die in den neuen Serien von Visionär Jon Favreau weiterentwickelt wird.

The Mandalorian und The Book of Boba Fett auf Disney+ etwa bewegt sich in dem wohl bekannten Setting der Kultfilme, angefangen mit dem ersten Sternenkriegabenteuer „Episode IV: Eine neue Hoffnung“.

Schon jetzt zeigen sich Fans begeistert von dem Wiedersehen zahlreicher bekannter Charaktere aus den Filmen, die in den Serien mehr Aufmerksamkeit erhalten. Bestes Beispiel sind etwa die Tusken-Räuber auf Tatooine. Seit ihrem ersten Erscheinen in den „Star Wars“-Filmen stellen sich Fans die Frage: Wie sieht das Volk der Tusken ohne ihre Maske aus?

Tusken-Räuber (ohne Maske) in Filmen, Comics und Videospielen

Das Sandvolk auf dem Wüstenplaneten Tatooine sind aufgrund der lebensgefährlichen Bedingungen auf dem Planeten komplett in Lumpen eingehüllt und tragen Masken. Manche Details und neue Geschichten findet man zwar in den vielen Comics aus dem Star Wars-Universum, aber allzu viel ist nicht über die Sandleute bekannt.

Dafür widmet sich erstmals filmisch die neue Boba Fett-Serie dem Stamm der Tusken und gewährt uns tiefe Einblicke in die ganz eigenen Bräuche dieses Volkes.

In den ersten Episoden wird deutlich, dass etwa der Kopfgeldjäger Boba Fett von den Sandleuten gerettet wurde, einige Zeit unter den Tusken-Räubern lebte und vieles der Kultur der Tusken-Stämme auf Tatooine erlernen durfte. Doch auch er durfte noch nie einen Tusken-Räuber ohne seine Maske sehen.

Boba Fett unter den Tusken-Räubern © Star Wars/Disney+

Erste Versuche, dem gut gehüteten Geheimnis auf die Spur zu kommen, lieferten bereits einige frühere Comic-Ausgaben: Den Anfang machte einer im Jahr 1978 erschiener Comic von Russ Manning, der eine erste Ahnung von dem preisgab, wie ein Tusken-Räuber ohne Maske aussehen könnte. Ende der 1990er-Jahre versuchten die Macher des Videospiels Star Wars: Jedi Knight die Frage neu aufzugreifen.

Fast 15 Jahre später enthüllte schließlich eine neue Comicreihe Star Wars: Republic #62: No Man’s Land in Bildern, wie ein Tusken ohne seine Maske aussehen könnte. Dabei erlebt Anakin Skywalker in einem Alptraum, wie ein Tusken-Räuber seiner Maske entrissen wird – und darunter eine schrecklich deformierte Erscheinung zu sehen ist, die nach all der langen Zeit unter der Maske nichts Menschliches mehr an sich hat.

Star Wars: Das Buch von Boba Fett vertieft unser Verständnis für die Tusken-Räuber

So bleibt die Frage, ob die Macher der Boba Fett-Serie einem Tusken-Räuber erstmals die Maske abnehmen lassen. Schließlich hat bereits zuvor in „The Mandalorian“ ein Mandalorianer in der Serie erstmals überhaupt seinen Helm abgenommen, was bislang als unmöglich galt.

Star Wars-Comic enthüllt erstmals die Idee eines Tusken-Räubers ohne Maske © Star Wars