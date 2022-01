Während unser namensgebender Hauptcharakter in Das Buch von Boba Fett vor allem versucht, das einstige Imperium von Jabba dem Hutten wieder aufzubauen, erhalten wir auch einen Einblick in die Vergangenheit des Ex-Kopfgeldjägers. In Flashbacks sehen wir, wie er einige Zeit mit den Tusken-Räubern lebte und erhalten dabei mehr Informationen über das Leben und die Kultur der Sandleute.

Star Wars: Boba Fett lehrt Respekt gegenüber Tusken-Räuber

Nach seiner erfolgreichen Flucht aus der Sarlacc-Grube wurde Boba von einem Tusken-Stamm gefunden und gefangen genommen. Im Laufe der Zeit lernten jedoch beide Seiten, einander zu respektieren. Gerade die 2. Episode der Star Wars-Serie gewährt uns tiefe Einblicke in die Bräuche dieses Volkes, das unseren Helden endlich akzeptiert.

Wir sehen darin beispielsweise ein Ritual, in dessen Verlauf dem einstigen Kopfgeldjäger eine kleine Echse in den Schädel kriecht. Dies löst bei ihm starke Halluzinationen aus, weshalb er anschließend einige Zeit durch die Wüste irrt und glaubt, verschiedene Dinge zu sehen. Einige Zeit später kehrt er schließlich mit dem Ast eines Baumes ins Lager zurück, wo ihm die Echse wieder entfernt wird. Sie war es, die ihn gewissermaßen durch das Dünenmeer führte.

Aus besagtem Ast fertigt unser Protagonist anschließend seine eigene Waffe an, einen sogenannten Gaderffii-Stock. Im Umgang mit diesem Instrument wurde Boba zuvor bereits geschult. Nachdem die Fertigung abgeschlossen ist, wird er als vollständiges Mitglied des Clans akzeptiert. Hierbei scheint es sich wohl um einen Initiationsritus der Tusken-Räuber zu handeln, an dessen Ende ein gemeinsamer Tanz ums Feuer steht.

Boba fertigt seinen eigenen Gaderffii-Stock an © Lucasfilm/Disney

Darüber hinaus sehen wir ebenfalls, dass die Tusken für moderne Technologien kein sonderlich gutes Händchen haben. Dies ist ebenfalls Teil ihrer Kultur, denn mit sehr wenigen Ausnahmen, etwa ihren Blaster-Gewehren, nutzen die Sandleute keinerlei Technologie. Vielmehr vertrauen sie auf das, was die Natur ihnen gibt. Entsprechend lange benötigt Boba, um seinen neuen Verbündeten den Umgang mit Speedern beizubringen.

Wie groß die Rolle der Tusken-Räuber in der zweiten Hälfte der „Star Wars“-Serie ausfallen wird, lässt sich übrigens noch nicht einschätzen. Die neuen Episoden von „Das Buch von Boba Fett“ erscheinen immer mittwochs um 9 Uhr exklusiv bei Disney Plus.