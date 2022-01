In den vielen Kinofilmen aus dem Star Wars-Universum ist es bereits bei den Filmemachern Usus, Cameo-Auftritte bekannter und beliebter Stars in die Handlung einzubauen, und damit die Fans zu überraschen. Auch die neuen Serien wie The Mandalorian und The Book of Boba Fett auf Disney+ stellen dabei keine Ausnahme dar. In „The Mandalorian“ etwa wächst die Liste der bekannten Cameo-Auftritte von Staffel zu Staffel und selbst Filmemacher Jon Favreau hat es sich nicht nehmen lassen, selbst in einer Gastrolle (als Paz Vizla) mitzuwirken.

Cameo-Auftritt von Danny Trejo in Bob Fett-Serie

Auch Das Buch von Boba Fett beinhaltet bereits den einen oder anderen Cameo-Auftritt. So erhält in der jüngsten Folge Chapter 3: The Streets of Mos Espa. der legendäre Kopfgeldjäger Boba Fett und seine Mitstreiterin Fennec Shand ein Geschenk der ganz besonderen Art: einen ausgewachsenen Rancor.

Während die gigantische Kreatur bereits aus den „Star Wars“-Filmen bekannt sein dürfte, konnten die Serien-Macher die Fans mit dem Erscheinen eines beliebten Actionstars überraschen: Danny Trejo.

Der US-Schauspieler mit mexikanischen Wurzeln ist prädestiniert für die Rolle des Schurken und Antihelden in zahlreichen Actionfilmen, wie in der „Machete“-Reihe, „Bad Ass“, „From Dusk Till Dawn“ oder „Grindhouse“. Einige der Filme stammen von Regisseur Robert Rodriguez (langjähriger Filmpartner von Kultregisseur Quentin Tarantino), der auch einige Episoden der „Boba Fett“-Serie in Szene setzt, wie etwa die jüngst ausgestrahlte dritte Folge.

So dürfte es kaum jemanden überraschen, dass er seinen langjährigen Darsteller Danny Trejo auch in seine erste „Star Wars“-Produktion holt.

Erste Fan-Reaktionen zu Danny Trejos Cameo-Auftritt

Die Überraschung ist jedenfalls voll aufgegangen: Die ersten Reaktionen der Fans zeigen sich begeistert von Trejos Cameo-Auftritt als Rancor-Meisters in der „Boba Fett“-Serie. Einige der vielen Reaktionen haben wir hier für euch zusammengestellt:

damn they got Danny Trejo in Star Wars pic.twitter.com/GRlFc9yJEO — J (@TheWongAsian) January 12, 2022

The Book of Boba Fett spoilers

–

–

–

–

–

–

Loved how they made Danny Trejo the new rancor keeper pic.twitter.com/sDks8VhQpj — Cody | Star Wars Content (@codyfettt) January 12, 2022

// tbobf spoilers #TheBookOfBobaFett

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

is it really a robert rodriguez production unless it has danny trejo lol pic.twitter.com/dZo012TXdr — cleo 🌟 tbobf spoilers (@koteseeker) January 12, 2022

#thebookofbobafett spoiler:



Ok Danny Trejo Bringing in a god damn Rancor was NOT in my prediction list for the show pic.twitter.com/IK383kSMi4 — Jynx Prado (@JynxPrado) January 12, 2022

#BookofBobaFett spoilers

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

I'm crying I can't believe they got Danny Trejo in Star Wars 😭 pic.twitter.com/zJ1dGe9XcS — Ethan (@ThArkhamKnight) January 12, 2022

Danny Trejo in Star Wars



This is a win my friends #TheBookOfBobaFett pic.twitter.com/YDWnVZ716w — Sharlye🦀🧀 (@Sharlye42) January 12, 2022

// #TheBookOfBobaFett spoilers

–

–

–

–

–

–

DANNY TREJO IN STAR WARS LETS GOOO pic.twitter.com/peFfuJRjam — shazil | RT pinned 📌 (@skywalkerZIARA) January 12, 2022