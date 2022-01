Die neue Star Wars-Serie The Book of Boba Fett ist kürzlich auf Disney+ angelaufen und erfreut sich schon jetzt einer großen Beliebtheit unter den Fans der Sternenkrieg-Saga. Das Spin-off zum Serienhit The Mandalorian führt die Fans zurück auf den legendären Wüstenplaneten Tatooine, wo einst schon Luke Skywalker aufwuchs und sich bedeutende Ereignisse in dem von George Lucas erdachten Star Wars-Universum abspielten.

Wer die neuen Folgen der Serie noch nicht auf Disney Plus sehen konnte, der sollte an dieser Stelle besser aufhören weiterzulesen – und sei vor massiven Spoilern gewarnt.

Die neuen und allerersten Live-Action-Serien „The Mandalorian“ und das Spin-off „The Book of Boba Fett“ ergänzen die bekannten Stories um wichtige Charaktere der Sternenkrieg-Saga, allen voran Publikumsliebling und bekannter Kopfgeldjäger Boba Fett. Aber auch weitere beliebte Figuren wie etwa Jabba dem Hutten feiern ihr Wiedersehen. Wir erinnern uns: Mit Jabba hatte schon Han Solo so seine Auseinandersetzungen gehabt – wovon Prinzessin Leia ein Lied singen kann…

The Book of Boba Fett ist nach dem Film Rückkehr der Jedi-Ritter angesiedelt und schlägt ein neues Kapitel im Star Wars-Universum auf. Bereits in der ersten Episode haben Fans endlich erleben dürfen, wie Boba Fett die Flucht aus der Grube des Sarlaccs gelungen ist. Die zweite Episode setzt noch einen drauf und präsentiert gleich zwei neue Gegenspieler im Franchise: Die Zwillinge!

Wer sind die Hutten-Zwillinge?

Der Cousin und die Cousine des getöteten Jabba dem Hutten sehen ihrem Verwandten zum Verwechseln ähnlich aus, letztere halt als weibliche Ausgabe der schneckenartigen Kreatur. Und so beanspruchen sie das Erbe von Jabba the Hutt, einem der mächtigsten Gangster der Galaxis. Dagegen hat Boba Fett jedoch etwas, der selbst gemeinsam mit seiner Wegbegleiterin Fennec Shand die Kontrolle über Jabbas kriminelles Imperium sowie den Platz auf dem Thron des Palastes übernommen hat.

The Book of Boba Fett: Ein Blick auf Jabbas einstiges Verbrecherimperium

Die Einführung der Hutten-Zwillinge als neue Gegenspieler dürfte interessant werden, ergänzen die beiden neuen Charakteren die Geschichten rund um den Hutten-Clan aus dem Kanon mit den Filmen, Serien, Büchern und Comics. Der einzige bis dahin bekannte Verwandte von Jabba ist ein Cousin namens Crakka, der in dem Comic Star Wars Adventures: Rückkehr zu Vaders Schloss aus dem Jahr 2019 erstmalig vorgestellt wurde. Gleichzeitig umspannt der Hutten-Clan viele weitere Mitglieder, schließlich war ihre Macht während der Ära der Alten Republik beträchtlich.

Ob wir im Laufe der Serie noch weitere Vertreter des Hutten-Clans kennenlernen werden, bleibt spannend. Vor allem aber werden die Zwillinge ihre Machtansprüche nicht kampflos aufgeben und dürften Boba Fett noch einige Sorgen bereiten.