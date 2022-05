Hier ist er, der erste Trailer zu Marvels neuestem Streich She-Hulk. Die nächste Serie aus dem MCU wird noch in diesem Sommer auf dem Streamingdienst Disney+ an den Start gehen. Neben einem ersten Eindruck der neuen Superheldin an der Seite von Bruce Banners Hulk gibt es eine Überraschung: Frog-Man ist ebenso dabei!

Wann kommt die neue Marvel-Serie She-Hulk?

Disney hat in der Nacht überraschend den ersten Trailer zur neuen MCU-Serie „She-Hulk“ herausgehauen und gleichzeitig den Starttermin preisgegeben: Am 17. August geht die Marvel-Serie mit dem neuen Titel She-Hulk: Die Anwältin (Originaltitel: „She-Hulk: Attorney at Law“) bei Disney+ an den Start.

Erste Story-Details: Worum geht es in She-Hulk?

Die neue Serie präsentiert sich mit dem ersten Trailer witzig und spritzig mit einer gehörigen Portion Selbstironie, wie es schon bei den bisherigen Marvel-Serien Loki, WandaVison oder Hawkeye von Fans vielfach gefeiert wurde.

Worum geht es in der neuen MCU-Serie? Die neue Marvel-Serie handelt von der Anwältin Jennifer Walters, eine Cousine des Wissenschaftler Dr. Bruce Banner. Als die junge Frau nach einem Unfall schwer verwundet wird, spendet ihr Bruce sein Blut und verleiht ihr unfreiwillig übernatürliche Kräfte: Sie wird grün, besitzt übermenschliche Stärke und ist fast unbesiegbar. Fortan wird sie eher unfreiwillig zur neuen Superheldin She-Hulk, die in die Fußstapfen ihres Cousins tritt. Doch im Gegensatz zu Bruce kann sie ihre Verwandlung zum grünen Monster und den Wutausbrüchen kontrollieren.

In der Serie wie auch in den Comics trifft die junge Heldin auf eine ihrer wichtigsten Widersacherin: Titania.

Marvels She-Hulk-Serie findet in Jameela Jamil die Superschurkin Titania

In der Vorlage wächst Mary MacPherran aka Titania als kleines, schüchternes Mädchen auf, die von anderen oft übersehen oder gemobbt wird. Jahre später lernt die verbitterte junge Frau den Oberschurken Doctor Doom kennen, der ihr die Möglichkeit gibt, endlich zurückschlagen zu können. Er verwandelt Mary in die groß gewachsene und superstarke Titania, die in der Heldin She-Hulk eine Rivalin sieht und immer wieder gegen sie antritt.

Wer ist Frog-Man?

Völlig überraschend enthüllt der erste Trailer ebenso das Erscheinen eines weiteren wohlbekannten Comic-Charakters: Frog-Man! Hinter dem Superhelden mit seinem grün-gelben Anzug steckt Eugene Patilio aka Frog-Man, der seinen ersten Auftritt 1982 in „Marvel Team-Up #121“ hatte und von J.M. DeMatteis und Kerry Gammill entworfen wurde.

Eugene trägt einen Frosch-Anzug mit elektrisch betriebenen Sprungspulen, die es ihm ermöglichen, große Sprünge in enorme Höhen zu machen.

Im Laufe der Jahre gehörte Frog-Man einer Reihe weniger bekannten Superhelden-Teams an, wie die Misfits, das Action-Pack und zuletzt die Space-Friends. Während der Frog-Man in den Comics eigentlich nicht unbedingt mit Shulkie in Verbindung gebracht wird, dürfte sein Erscheinen in der neuen Marvel-Serie „She-Hulk“ sicherlich zum humoristischen Ton der Superheldenserie passen.

Erste Besetzung mit Mark Ruffalos Hulk steht fest

Neben Frog-Man sieht die erste Besetzung von She-Hulk wie folgt aus:

Tatiana Maslany („Orphan Black“) als Jennifer Walters aka She-Hulk

Mark Ruffalo als Bruce Banner aka Hulk

Jameela Jamil („The Good Place“) als Titania

Renée Elise Goldsberry („Altered Carbon“) als Amelia

Ginger Gonzaga („Ted“) als Jennifers beste Freundin

Tim Roth als Emil Blonsky aka Abomination (aus dem Film „The Incredible Hulk“)

Die Marvel-Serie wird von Jessica Gao („Rick and Morty“) entwickelt. Die Regie führt Kat Coiro. Sicherlich dürfen wir mit noch weiteren Überraschungsauftritten rechnen, wenn die neue Marvel-Serie im Sommer bei Disney+ an den Start geht.

