Seit wenigen Tagen ist die neue Marvel-Serie WandaVision auf Disney+ abrufbar. Seit nunmehr über einem Jahr dürfen sich Fans endlich auf Nachschub für das Marvel Cinematic Universe freuen, das mit der Serie Phase 4 einläutet. Die Serie überzeugt mit einem kultigen Humor, gleichzeitig bringen die ersten Episoden einige Neuerungen ins MCU ein.

So gibt es etwa Hinweise auf eine bislang noch wenig bekannte Organisation namens S.W.O.R.D. Vor allem aber wirft das Auftauchen eines mysteriösen Charakters einige Fragen auf: Wer ist der Bienenmann?

Achtung, vor gewaltigen Spoilern sei an dieser Stelle gewarnt!

Das erste Erscheinen des geheimnisvollen Bienenmannes in der zweiten Episode der ersten Staffel wirft einige Rätsel auf: Wanda (Elizabeth Olsen) und Vision (Paul Bettany) werden nachts durch ein Geräusch aufgeschreckt und treten vor die Haustür nach draußen, als ein mysteriöser Mann im Imker Outfit – umgeben von einem Bienenschwarm – aus einem Gulli auf der Straße entsteigt.

Wer ist der mysteröse Bienenmann? Wenn man genauer hinschaut, erkennt man das zuvor schon gezeigte Logo der Organisation S.W.O.R.D. auf seinem Rücken. Dabei handelt es sich um Sentient World Observation and Response Department, eine Schwesterabteilung von S.H.I.E.L.D., die für die Sicherheit der Erde vor Gefahren aus den Tiefen des Weltalls sorgt und die Menschheit beschützen soll. Der nicht näher erkennbare Bienenmann (dargestellt von dem Stuntman Zac Henry) scheint Wanda zu helfen.

WandaVision: Wer ist die MCU-Organisation S.W.O.R.D.?

Die Superheldin hat sich scheinbar nach dem Tod ihres Geliebten Vision in den letzten Avengers-Filmen in eine Art Parallelwelt geflüchtet, die sie selbst erschaffen hat. Am Ende ist auch eine Stimme aus dem Radio zu hören, die versucht zu Wanda durchzubrechen um ihr zu helfen, die mit ihrer Fantasywelt ein Chaos ausgelöst hat.

Einen ersten Hinweis auf den mysteriösen Bienenmann gab es bereits in einem Trailer zur Loki-Serie vor wenigen Wochen. Ob es sich dabei um die gleiche Person handelt, wird sich wohl in den nächsten Folgen der ersten Staffel zeigen.

Marvel’s WandaVision auf Disney+

„Marvel’s WandaVision“ ist jeden Freitag mit einer neuen Folge auf Disney+ abrufbar. Die erste Staffel umfasst insgesamt 9 Episoden. Die finale Episode steht somit am 5. März zur Verfügung. Viele weitere Marvel-Serien werden auf dem Streaminganbieter in den nächsten Monaten folgen, wie Loki im Mai 2021.

Marvel’s WandaVision: So positiv fallen die ersten Reviews aus – Wertungsübersicht