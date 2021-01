Kürzlich lief die neueste Episode von Marvel’s WandaVision, die uns nach langer Zeit endlich erste Antworten lieferte. Dies war allerdings noch längst nicht alles, denn in der Folge kehrten ebenfalls zwei alte Bekannte zurück, die wir bereits seit längerer Zeit nicht mehr im Marvel Cinematic Universe gesehen haben.

Um wen es sich dabei handelt und welche Rollen sie in der MCU-Serie spielen, wollen wir uns nachfolgend ansehen. Doch Achtung, dabei werden wir nicht um massive SPOILER herumkommen. Wenn ihr die neue Folge also bisher noch nicht gesehen habt, solltet ihr den Text erst später lesen.

WandaVision: Disney+-Serie bringt zwei alte MCU-Bekannte zurück

Doch wer sind diese beiden Charaktere, die in „WandaVision“ jetzt ihr Comeback feiern? Nun, zunächst hätten wir da Agent Woo, den wir zuletzt in „Ant-Man and the Wasp“ gesehen haben. Darin sollte er sich um Scott Lang kümmern, während dieser seinen Hausarrest nach den Ereignissen in „Captain America: Civil War“ absaß.

Seither ist jedoch viel passiert, denn inzwischen soll er auf jemanden aufpassen, der im Zeugenschutzprogramm ist. Allerdings ist diese Person spurlos aus dem kleinen Städtchen Westview verschwunden. Das Problem an der Sache: Dieser Ort existiert angeblich nicht, sondern nur eine Stadt namens Eastview. Um diesem Rätsel auf den Grund zu gehen, arbeitet Agent Woo später mit unserer zweiten Rückkehrerin zusammen: Darcy.

Agent Woo in „WandaVision“ (© Marvel Studios)

Bevor wir auf sie eingehen, werfen wir einmal einen Blick in die Zukunft: Es scheint so, als bliebe uns der FBI-Agent zumindest in „WandaVision“ noch ein bisschen erhalten. Da er über Darcy und Monica Rambeau in dieser Folge auch eine Verbindung zur Organisation S.W.O.R.D. aufbaut, wäre es möglich, dass wir ihn in kommenden MCU-Produktionen wie „Captain Marvel 2“ oder „Secret Invasion“ wiedersehen könnten.

Widmen wir uns nun jedoch der anderen Rückkehrerin: Darcy Lewis, die wir zuletzt in „Thor: The Dark Kingdom“ sahen. Sie wird in dieser Episode von S.W.O.R.D. damit beauftragt werden, die Ereignisse in Westview zu untersuchen.Ihr gelingt es, Funkwellen mit einem alten Fernseher zu empfangen, wodurch sie sich die Geschehnisse in Wandas Sitcom-Welt beobachten können.

Darcy in „WandaVision“ (© Marvel Studios)

Nach den Ereignissen im zweiten „Thor“-Film scheint Darcy mittlerweile auf eigenen Beinen zu stehen. Zumindest in „WandaVision“ dürften wir in den kommenden Episoden noch mehr von ihr sehen. Aufgrund ihrer Verbindung zu S.W.O.R.D. und weil das MCU künftig einen größeren Fokus auf kosmische Ereignisse legen möchte, könnte sie darüber hinaus auch in kommenden Produktionen noch durchaus wichtig werden.

Ob Marvel Studios die beiden Charaktere in der Zukunft tatsächlich nochmal zurückbringen wird, steht allerdings auf einem anderen Blatt. Bisher wurden sie nicht für weitere MCU-Projekte bestätigt. Dafür gibt es vielleicht schon in wenigen Tagen ein Wiedersehen mit ihnen in „Marvel’s WandaVision“. Die neuen Folgen der Serie laufen immer freitags um 9 Uhr exklusiv bei Disney+.