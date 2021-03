Animal Crossing: Ab sofort gibt’s Schnellreise im Spiel – mit den neuen Super Mario-Items

Ab heute könnt ihr in Animal Crossing: New Horizons beginnen, euer eigenes Super Mario-Level zu bauen und euch via Schnellreise über die Insel zu bewegen.

Nintendo hat zum heutigen 1. März alle Mario-Gegenstände zum Kauf freigeschaltet. Wir zeigen euch, welche Objekte, Outfits und Möbel dabei sind und wie viele Sternis ihr dafür angespart haben müsst.

Animal Crossing: New Horizons trifft Super Mario – Alle Items

Wo findet ich die Super-Mario-Objekte? Hierfür müsst ihr euch am NookPortal im Servicecenter einfinden. An dem Terminal klickt ihr auf Nook Shopping und wählt den Special-Reiter Aktionen. Kauft euren gewünschten Gegenstand und schon bekommt ihr ihn am nächsten Tag per Post an eure ACNH-Tür geliefert.

Achtung: Bedenkt eure Wahl gut, denn eure tägliche Kaufmenge bei Nook Shopping ist auf fünf Bestellungen begrenzt. Ihr benötigt bei den 33 neuen Mario-Objekten also insgesamt sieben Tage, um jedes einzelne Item kaufen zu können.

Item Preis 1-Up-Pilz 2.000 Sternis Block 1.000 Sternis Feuerblume 1.500 Sternis Koopa-Panzer 700 Sternis Münze 350 Sternis Pilzplattform (Large) 3.000 Sternis Pilzplattform (Small) 1.000 Sternis Röhre 5.000 Sternis Schwebeblock 1.000 Sternis Steinblock 3.000 Sternis Superpilz 1.350 Sternis Superstern 2.000 Sternis Zielpfahl 3.500 Sternis ?-Block 1.350 Sternis Luigi-Mütze 1.500 Sternis Mario-Mütze 1.500 Sternis Peach-Krone 12.000 Sternis Wario-Mütze 1.500 Sternis Luigi-Schnauzer 1.200 Sternis Mario-Schnauzer 1.200 Sternis Wario-Schnauzer 1.200 Sternis Luigi-Outfit 2.400 Sternis Mario-Outfit 2.400 Sternis Peach-Kleid 6.000 Sternis Wario-Outfit 2.400 Sternis Paar Luigi-Schuhe 1.400 Sternis Paar Mario-Schuhe 1.400 Sternis Paar Peach-Pumps 2.400 Sternis Paar Wario-Latschen 1.400 Sternis Pilztapete 3.000 Sternis Block-Boden 3.000 Sternis Lakitus-Wolke-Teppich 1.500 Sternis Yoshi-Ei-Teppich 1.500 Sternis

Wie viele Sternis benötige ich, um alles kaufen zu können? Wollt ihr ausnahmslos jeden der neuen Super-Mario-Gegenstände abgreifen, braucht ihr insgesamt 74.450 Sternis. Das teuerste ist dabei mit Abstand die Krone von Peach mit 12.000 Sternis. Gold hat immerhin seinen Preis…

Die Krone von Peach ist das Item, das die meisten Sternis erfordert. © Nintendo

Highlight: Röhren zum Teleportieren über eure ANCH-Insel

Doch eine Sache bereichert „Animal Crossing: New Horizons“ ganz besonders: Die Warp-Röhren, die mit dem Super Mario-Crossover ins Spiel finden. Für 5.000 Sternis das Stück sind sie auch nicht gerade billig, ermöglichen euch aber fortan die Teleportation in ACNH.

Wie funktionieren die Schnellreise? Es ist wirklich sehr leicht: Ihr müsst einfach nur zwei Röhren an verschiedenen Orten auf eurer Insel platzieren und schon könnt ihr euch teleportieren. Ihr könnt sogar Röhren in eurem Haus aufstellen. Solltet ihr mehr als zwei Stück platziert haben, entscheidet der Zufall, aus welcher Röhre ihr wieder auftaucht.

Wie die neuen Items hinterher in Aktion aussehen, könnt ihr hier betrachten:

Animal Crossing feiert den Pi-Tag!

Darüber hinauf bietet der März noch einige saisonale Items, die sich den Feiertagen widmen, die in diesem Monat gefeiert werden. Einer davon ist der Pi-Tag. Passend dazu findet ihr bei Nook Shopping unter Saisonal den leckeren Pi-Kuchen, doch nur bis zum 14. März!

Mit diesem Kuchen feiert ACNH den Tag der Kreiszahl Pi. © Nintendo

Alle weiteren Infos, aktuellen Update, Tipps und Tricks zu „Animal Crossing: New Horizons“ findet ihr außerdem auf unsere Themenseite zu dem Nintendo Switch-Spiel.