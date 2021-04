Marvel lässt es krachen: Nach einem Jahr Zwangspause wegen Corona dürfen sich Fans auf eine Menge neuer Filme und Serien aus dem MCU freuen: Gerade erst wurde ein neuer bombastischer Trailer zum neuen MCU-Film Black Widow (ab 9. Juni im Kino und auf Disney+) den Fans vorgestellt, schon gibt es einen Trailer zur nächsten Marvel-Serie: Marvels beliebter Anti-Held Loki mit Tom Hiddleston trifft am 11. Juni auf Disney+ mit seiner ersten eigenen Serie ein.

Schon die ersten beiden MCU-Serien WandaVision und The Falcon and The Winter Soldier haben in den vergangenen Wochen einen überragenden Start auf Disney+ hingelegt. Loki möchte dem im Nichts nachstehen und verspricht in den vielen neuen gezeigten Szenen im Trailer eine turbulente Reise durch Raum und Zeit – mit Owen Wilson als Mobius im MCU.

Darum geht es in der Marvel-Serie Loki

Loki ist als Meister der Manipulation bekannt und berüchtigt dafür, dass er in der Vergangenheit für so manches Unheil gesorgt hat, um seinen Willen durchzusetzen. Im MCU steht der undurchsichtige Anti-Held – wie wir ja wissen – stets im Schatten seines Bruders, dem Donnergott Thor (Chris Hemsworth). Mit seiner letzten Aktion, den Diebstahl des Space Stone (Tesseract) gelang es Loki zu fliehen und sich an einen unbekannten Ort zu teleportieren – während der Rest der Superhelden dem Schicksal von Thanos schutzlos ausgeliefert sind. Der Rest ist bekannt.

Die Serie setzt nach den Filmen „Infinity War“ und „Endgame“ an: Loki wird für den angerichteten Schaden, den er mit seinem Sprung durch Raum und Zeit auslöst, zur Rechenschaft gezogen. Er wird von der (aus den Comics bekannten) Organisation Time Variance Authority gefangen genommen, die über das Multiverse wacht. Gemeinsam mit Mobius (gespielt von Owen Wilson) und den Time-Keepers muss Loki nun das Chaos wieder in Ordnung bringen, das er mit dem Diebstahl des Tesseracts angerichtet hat. So springt Loki in die wichtigsten Momente des Marvel Cinematic Universe, um den Zeitstrahl wieder zu korrigieren – mit reichlich Widerwillen versteht sich.

Im Trailer sieht man Loki etwa in New York mit einem zerstörten Avengers Tower. Auch taucht Loki in einer Szene neben Black Widow auf Vormir auf, was für einige Spekulationen sorgt: Macht Loki etwa dramatische Geschehnisse im MCU wieder rückgängig?

Poster zur Marvel-Serie Loki mit Tom Hiddleston bestätigt Zeitreise-Plot

Marvels Loki im Juni auf Disney+

Wir werden uns wohl bis zum 11. Juni gedulden müssen, wenn die Marvel-Serie Loki mit Tom Hiddleston auf Disney+ an den Start gehen wird. Gezeigt werden die einzelnen Folgen – wie gewohnt – immer freitags auf dem Streamingdienst.

Zur weiteren Besetzung der Serie gehören Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku und Richard E. Grant. Die Serie stammt von Michael Waldron („Rick and Morty“), die Regie führt Kate Herron.

Start your countdown to the glorious arrival of Marvel Studios' #Loki. The Original Series starts streaming June 11 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/8y7yibT74F — Loki (@LokiOfficial) March 18, 2021