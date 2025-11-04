PS Plus im November 2025 – Stray und mehr für PS4 und PS5 verfügbar!

PlayStation Plus hat für November 2025 eine neue Auswahl an kostenlosen Spielen freigegeben. Abonnenten können sich auf drei spannende Titel freuen, die bis zum 2. Dezember 2025 verfügbar sind. Diese Spiele können so lange behalten werden, wie du ein aktives Abonnement besitzt. Diesen Monat stehen die Spiele Stray, EA Sports WRC 24 und Totally Accurate Battle Simulator zur Verfügung.

Die neuen Spiele im Überblick

Welche neuen Spiele sind im November 2025 verfügbar? Ab sofort kannst du Stray, EA Sports WRC 24 und Totally Accurate Battle Simulator herunterladen. Während Stray und Totally Accurate Battle Simulator sowohl auf der PS4 als auch auf der PS5 spielbar sind, ist EA Sports WRC 24 exklusiv für die PS5 verfügbar.

Stray war bereits 2022 als Teil der PlayStation Plus Extra- und Premium-Tiers erhältlich und kehrt nun für den Essential-Tier zurück. Das Spiel, das für seine einzigartige Geschichte und sein Gameplay rund um eine streunende Katze bekannt ist, wird sicherlich viele Fans erfreuen.

Besonderheiten der Spiele

Was macht diese Spiele besonders? Stray hebt sich durch sein einzigartiges Setting und seine Erzählweise ab, während Totally Accurate Battle Simulator mit seinem humorvollen und chaotischen Ansatz für Strategiespiele punktet. EA Sports WRC 24 bietet hingegen realistische Rennsimulationen für Motorsport-Fans.

Diese Titel bieten eine breite Palette an Genres, die sowohl für Gelegenheits- als auch für Hardcore-Gamer interessant sind. Die Vielseitigkeit der Spieleauswahl zeigt einmal mehr, wie PlayStation Plus versucht, eine Vielzahl von Interessen abzudecken.

Abschied von beliebten Spielen

Welche Spiele verlassen den Katalog im November 2025? Leider müssen Abonnenten von PlayStation Plus Extra und Premium diesen Monat auf einige Spiele verzichten. Dazu gehören Battlefield 5, Like a Dragon: Ishin! und Football Manager 2024 Console Edition. Insgesamt werden sieben Spiele aus dem Katalog entfernt.

Diese Rotation von Spielen ist typisch für Abonnementdienste und soll sicherstellen, dass immer wieder frische Inhalte bereitgestellt werden. Dennoch ist es immer schade, wenn geliebte Titel den Katalog verlassen, bevor man sie vollständig genießen konnte.

Vorteile des PlayStation Plus Abonnements

Warum solltest du PlayStation Plus abonnieren? Die steigenden Preise für Videospiele machen Abonnementdienste wie PlayStation Plus und Xbox Game Pass immer attraktiver. Ein Abonnement ermöglicht es dir, eine Vielzahl von Spielen zu einem Bruchteil der Kosten eines einzelnen Spiels zu genießen. Zudem erhöhst du so deine Chance, neue Lieblingsspiele zu entdecken, die du sonst vielleicht übersehen hättest.

Das PlayStation Plus Programm bietet nicht nur kostenlose Spiele, sondern auch einen umfassenden Katalog an Spielen für die Extra- und Premium-Tiers, die regelmäßig aktualisiert werden. Dies macht es zu einer lohnenswerten Investition für jeden Gaming-Fan.

Was denkst du über die neuen PlayStation Plus Spiele für November 2025? Teile deine Meinung in den Kommentaren!