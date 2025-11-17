Rückkehr des Brutosaur – Lohnt sich der Kauf in WoW wirklich?

World of Warcraft, ein MMORPG von Blizzard Entertainment, hat sich seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2004 zu einem der erfolgreichsten Spiele seiner Art entwickelt. Mit einer reichen Geschichte von zehn großen Erweiterungen und einer Vielzahl von Inhalten hat das Spiel eine riesige Fangemeinde aufgebaut. Der neueste Aufruhr in der Community dreht sich um das Rückkehr des umstrittenen Reittiers Trader’s Gilded Brutosaur.

Rückkehr des Trader’s Gilded Brutosaur

Warum ist dieses Reittier so umstritten? Der Trader’s Gilded Brutosaur ist bekannt für seinen hohen Preis. Ursprünglich im Rahmen der 20-jährigen Jubiläumsfeiern von World of Warcraft eingeführt, wurde das Reittier für stolze 90 Euro angeboten. Es verfügt über eine integrierte Postbox und einen Auktionator, was es zu einem der begehrtesten, aber auch umstrittensten Gegenstände im Spiel macht.

Die erneute Verfügbarkeit dieses Reittiers, das bis zum 5. Januar 2025 im Shop erhältlich ist, hat erneut Diskussionen über seine Preisgestaltung ausgelöst. Viele sehen den hohen Preis als Hindernis, während andere die Exklusivität und die praktischen Funktionen schätzen.

Preise und Kaufoptionen

Wie kannst du den Trader’s Gilded Brutosaur erwerben? Neben dem direkten Kauf für 90 Euro besteht auch die Möglichkeit, den Brutosaur mit In-Game-Gold über WoW-Tokens zu erwerben. Derzeit entspricht ein 20-Euro-Balance einem Wert von etwa 360.000 Gold, was bedeutet, dass der Brutosaur für rund 1.300.000 Gold gekauft werden kann.

Diese Option ist zwar günstiger als der inzwischen nicht mehr erhältliche Mighty Caravan Brutosaur, der 5 Millionen Gold kostete, kann jedoch aufgrund der möglichen Preisschwankungen der WoW-Tokens ein riskantes Unterfangen sein.

Alternativen und die neue Erweiterung

Welche Alternativen gibt es zum Kauf des Reittiers? Für denselben Preis wie der Brutosaur kannst du die Epic Edition von World of Warcraft: Midnight erwerben. Diese Edition bietet nicht nur Zugang zur neuesten Erweiterung, sondern auch zusätzliche Inhalte wie Transmogs, Haustiere, Flugreittiere und Zugang zur Beta von World of Warcraft: Midnight.

Für diejenigen, die sich nicht für den Kauf des Reittiers interessieren, gibt es im Rahmen des 21-jährigen Jubiläums von World of Warcraft zahlreiche Aktivitäten und Belohnungen im Spiel. Du kannst bis zum 7. Dezember 2025 an den Feierlichkeiten teilnehmen und dich auf den Patch 11.2.7 freuen, der am 2. Dezember 2025 veröffentlicht wird.

Fazit und Community-Stimmung

Wie reagiert die Community auf die Rückkehr des Trader’s Gilded Brutosaur? Die Meinungen in der World of Warcraft-Community sind gespalten. Während einige die Rückkehr des Reittiers feiern, kritisieren andere den hohen Preis und die Exklusivität. Es bleibt abzuwarten, wie sich der Markt für WoW-Tokens entwickeln wird und ob sich der Kauf des Brutosaur für dich lohnt.

Was denkst du über die Rückkehr des Trader’s Gilded Brutosaur? Würdest du so viel Geld oder Gold für ein virtuelles Reittier ausgeben? Teile deine Meinung in den Kommentaren!