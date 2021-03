Bei Marvel geht es jetzt Schlag auf Schlag: Mit dem Erfolg der ersten MCU-Serie WandaVision und der heute angelaufenen MCU-Serie The Falcon and The Winter Soldier auf Disney+ kündigt sich bereits die nächste MCU-Serie an: Marvels wohl beliebtester Schurke und Anti-Held Loki mit Tom Hiddleston erhält seine eigene Serie, die am 11. Juni auf Disney+ an den Start geht.

Passend dazu ist nun ein erstes Poster zur nächsten Serie im neuen Marvel Cinematic Universe mit dem Publikumsliebling Loki eingetroffen. Auch wenn auf dem Poster nicht viel Platz ist, so gibt es doch einiges zu entdecken: Zu sehen ist etwa Tom Hiddleston als undurchsichtiger Anti-Held, der – wie wir ja wissen – stets im Schatten seines Bruders, den Donnergott Thor (Chris Hemsworth) steht und in der Vergangenheit schon für so manches Unheil gesorgt hat. Jetzt wird Loki als Gefangener mit einer elektronischen Halskette abgebildet, die ihn offenbar kontrollieren soll.

Zudem trägt Loki eine Art Uniform der aus den Comics bekannte Organisation Time Variance Authority, die über das Multiverse wacht. Im Hintergrund des Plakats ist eine riesige Uhr abgebildet, ein weiterer Hinweis auf die Zeitverschiebungen, die in der Serie eine wichtige Rolle spielen wird. Denn wie erste Story-Details bereits bestätigten, reist Loki in der Serie durch Raum und Zeit.

Start your countdown to the glorious arrival of Marvel Studios' #Loki. The Original Series starts streaming June 11 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/8y7yibT74F — Loki (@LokiOfficial) March 18, 2021

Darum geht es in der Loki-Serie

Marvel-Chef Kevin Feige hat bereits im Vorfeld einiges über die Handlung verraten: Die setzt nach den Filmen „Infinity War“ und „Endgame“ an und beinhaltet wie gesagt Zeitreisen – auch in die Vergangenheit. Als nämlich die Avengers im Kampf gegen Thanos in der Zeit zurück zur Schlacht von New York reisen, auf der Suche nach dem Space Stone (Tesseract), gelingt es Loki mit diesem Stein zu fliehen und sich an einen unbekannten Ort zu teleportieren.

Loki ist ja für seine hinterhältigen und skrupellosen Pläne gegen seinen Halbbruder Thor bekannt, mit dem er schon so manches Unheil angerichtet hat. Da steht die Handlung seines ersten Soloabenteuers wohl im nichts nach. Während Loki auf der Flucht ist und durch Raum und Zeit reist, sollen seine Zeitreisen sogar Auswirkungen auf die Handlung von „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ haben.

Wer spielt sonst noch mit? Zur Besetzung der Serie gehören neben Tom Hiddleston außerdem noch Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku und Richard E. Grant. Die Serie stammt von Michael Waldron („Rick and Morty“), die Regie führt Kate Herron.

Ein erster Trailer zur Serie lässt noch auf sich warten. Seht dafür hier noch einmal den exklusiven Preview-Clip zur Serie: