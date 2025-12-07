Mega Dimension DLC enthüllt Mega Lucario Z mit neuem Spezialangriffsfokus

Mit dem Mega Dimension DLC für Pokémon Legends: Z-A erhält das Spiel nicht nur neue Inhalte, sondern auch eine spektakuläre Ergänzung: eine brandneue Mega-Entwicklung für Lucario. Diese neue Form, Mega Lucario Z, wurde offiziell im letzten Trailer zum DLC enthüllt und bringt einige spannende Änderungen mit sich.

Pokémon Legends: Z-A wurde am 16. Oktober 2025 veröffentlicht und spielt vollständig in Illumina City, der Hauptstadt der Kalos-Region. Bereits bei Veröffentlichung war bekannt, dass Mega-Entwicklungen ein zentrales Feature des Spiels werden würden – nun wird dieses Konzept mit dem Mega Dimension DLC deutlich erweitert.

Was ist neu an Mega Lucario Z?

Welche Unterschiede gibt es zur ursprünglichen Mega-Form? Mega Lucario Z unterscheidet sich deutlich von der bekannten Mega-Form aus der sechsten Generation. Während das ursprüngliche Mega Lucario vor allem auf physischen Angriff setzte, deuten die aktuellen Informationen darauf hin, dass Mega Lucario Z stärker auf Spezial-Angriffe fokussiert sein wird.

Auch optisch geht Mega Lucario Z neue Wege: Das Design unterscheidet sich deutlich von der früheren Form und spiegelt das neue Setting von Z-A wider. In der Geschichte des Spiels tritt Lucario traditionell als Partner der Trainerin Connie (Korrina) auf – diese kehrt ebenfalls im DLC zurück und verwendet nun Mega Lucario Z als ihr Ass.

Vergleich der Werte mit dem ursprünglichen Mega Lucario

Wie stark war Mega Lucario bisher? Ein Blick auf die bekannten Statuswerte des alten Mega Lucario zeigt, wie mächtig es bereits damals war:

Stat Lucario Mega Lucario (Gen 6) KP 70 70 Angriff 110 145 Verteidigung 70 88 Spezial-Angriff 115 140 Spezial-Verteidigung 70 70 Initiative 90 112

Die neue Version Mega Lucario Z wird voraussichtlich andere Schwerpunkte setzen, wobei viele Fans auf einen höheren Spezial-Angriff spekulieren. Genaue Werte wurden noch nicht veröffentlicht.

Alle neuen Mega-Entwicklungen im Mega Dimension DLC

Welche Pokémon erhalten neue Mega-Formen? Der DLC bringt eine Vielzahl neuer Mega-Entwicklungen mit sich. Einige wurden bereits offiziell bestätigt, andere gelten durch Trailer oder Leaks als indirekt bestätigt:

Mega Raichu X (bestätigt)

Mega Raichu Y (bestätigt)

Mega Lucario Z (bestätigt)

Mega Zeraora (bestätigt)

Mega Chimecho (bestätigt)

Mega Baxcalibur (bestätigt)

Mega Absol Z (indirekt bestätigt)

Mega Garchomp Z (indirekt bestätigt)

Mega Heatran (indirekt bestätigt)

Mega Darkrai (indirekt bestätigt)

Mega Golurk

Mega Meowstic

Mega Crabominable

Mega Golisopod

Mega Magearna

Mega Scovillain

Mega Glimmora

Mega Tatsugiri

Mega Staraptor

Die Mega-Entwicklungen im DLC basieren auf einem neuen System: Mit Hilfe von Mega-Energie, die im Echtzeit-Kampfsystem von Pokémon Legends: Z-A durch verursachten Schaden aufgeladen wird, kann ein Pokémon temporär Mega-entwickelt werden. Wie lange es in dieser Form bleibt, hängt davon ab, wie aktiv du im Kampf bleibst.

Wann erscheint der Mega Dimension DLC?

Wann kannst du Mega Lucario Z selbst ausprobieren? Der Mega Dimension DLC erscheint am 10. Dezember 2025 um 0:00 Uhr. Der Preis liegt bei 30 Euro und du kannst ihn bereits jetzt im Nintendo eShop vorbestellen.

Als Vorbesteller erhältst du exklusive Boni:

Holo-X-Outfit

Holo-Y-Outfit

3x Turboball

3x Köderball

3x Levelball

3x Schwerball

Weitere Highlights des DLC

Was erwartet dich noch im Mega Dimension DLC? Neben Mega Lucario Z kannst du auch an einem neuen Nebenauftrag teilnehmen, bei dem du Mewtu über die Geheimgeschenk-Funktion erhältst. Dieser Auftrag schaltet zudem beide Mega-Formen von Mewtu frei.

Die Handlung des Spiels konzentriert sich weiterhin auf die mysteriösen Mega-Entwicklungen in Illumina City, wo Pokémon plötzlich unkontrolliert Mega-entwickelt erscheinen. Diese sogenannten „Rogue-Megas“ stellen eine neue Herausforderung dar und erinnern an die edlen Pokémon aus Pokémon Legenden: Arceus.

Was hältst du von der neuen Version von Mega Lucario? Wirst du dir den DLC holen? Teile deine Meinung gern in den Kommentaren!