GTA Online – Neues Update bringt Red Dead 2 Easter Egg für dein Luxusanwesen!

Mit dem aktuellen Update A Safehouse in the Hills bringt Rockstar Games eine luxuriöse Neuerung in GTA Online: Du kannst nun deine eigene Villa erwerben und umfangreich dekorieren. Doch besonders spannend ist ein kleiner, aber bemerkenswerter Fund in den neuen Gestaltungsmöglichkeiten, der Fans von Red Dead Redemption 2 aufhorchen lässt.

Unter den auswählbaren Kunstwerken zur Dekoration der neuen Villen findet sich ein Gemälde mit dem Titel In The Shade, das dem fiktiven Künstler C. Châtenay zugeordnet ist. Dieser Name ist ganz klar ein Verweis auf Charles Châtenay, einen exzentrischen französischen Maler, der in Red Dead Redemption 2 als Nebencharakter in der Questreihe Der Weg des Künstlers auftaucht.

Ein charmantes Easter Egg für aufmerksame Fans

Was steckt hinter dem Châtenay-Gemälde? In Red Dead Redemption 2 begegnet dir Charles Châtenay im späten Spielverlauf als artistischer Provokateur, der mit seinen gewagten Kunstwerken für Wirbel sorgt. Er ist Teil einer losen Reihe von Begegnungen in Saint Denis, in der du ihm mehrfach aus der Klemme hilfst. Das erwähnte Gemälde in GTA Online trägt also nicht nur seinen Namen, sondern zeigt ein Motiv, das optisch stark an ein Bild erinnert, das im Braithwaite Manor in Red Dead Redemption 2 an der Wand hängt.

Laut der Community-Quelle GTA Wiki ist dieses Asset in GTA Online eine direkte digitale Wiederverwendung dieser Malerei – obwohl Charles Châtenay im Western-Zeitstrahl vermutlich nicht für das Originalgemälde im Manor verantwortlich war. Trotzdem ist es ein cleverer Kunstgriff, der erneut die Brücke zwischen Rockstars Franchise-Universen schlägt.

Wie du das Gemälde in deinem Anwesen findest

Wie wird das Red Dead 2-Bild ausgewählt? Sobald du eine Villa in GTA Online erworben hast, steht dir ein umfangreiches Personalisierungsmenü zur Verfügung. Um das versteckte Red Dead Easter Egg selbst zu sehen, folgst du im Spiel diesen Schritten:

Betritt dein Anwesen.

Öffne das Interaktionsmenü.

Wähle Mansion Management , dann Individualisierung .

, dann . Gehe zu Dekoration und wähle das erste Element: Eingangsgemälde.

und wähle das erste Element: Eingangsgemälde. Scrolle ans Ende der Liste – dort findest du In The Shade von C. Châtenay.

Das Gemälde kann direkt eingebunden werden und verleiht deinem neuen Luxusanwesen einen verwegenen Hauch aus dem Wilden Westen.

Verbindung zwischen Welten – ein kalkulierter Hinweis?

Gibt es noch mehr Querverweise zwischen den Rockstar-Spielen? Die Integration von Red Dead-Inhalten in GTA Online ist kein neues Phänomen. Bereits zuvor waren zum Beispiel Screenshots aus Red Dead Redemption 2 auf Ingame-Bildschirmen zu sehen oder Hinweise auf fiktive Präsidenten von Banknoten, die mit Stilmitteln aus dem Westernspiel arbeiteten.

Nun also auch Châtenay – ein scheinbar harmloses Detail, das jedoch einige Gerüchte anheizt. In der jüngsten GTA Online-Mission mit Michael (aus GTA 5) wird ein Charakter namens Mr. Faber eingeführt, was ebenfalls eine potenzielle Vorbereitung auf künftige Inhalte sein könnte. Fans spekulieren bereits, dass Rockstar vor dem Launch von GTA 6 noch mindestens ein großes Story-DLC für GTA Online veröffentlichen könnte.

Eine kleine Hommage mit großer Wirkung

Warum ist dieser Verweis auf Charles Châtenay so besonders? Rockstar Games ist bekannt für seine Liebe zu kleinen Details. Von Zeitungsausschnitten über Radiodialoge bis zu kaum auffindbaren Easter Eggs – die Entwickler haben eine lange Tradition, ihre Spielewelt mit internen Verknüpfungen zu spicken.

Châtenays Auftritt in GTA Online ist ein besonders schönes Beispiel dafür, wie Spielewelten trotz stark unterschiedlicher Epochen miteinander verwoben werden können. Fans, die beide Spiele gut kennen, werden sofort die Verbindung erkennen – und genau das macht den Reiz solcher Details aus.

Was hältst du vom Châtenay-Hinweis im Update von GTA Online? Glaubst du, dass Rockstar noch weitere Red Dead-Referenzen bis GTA 6 platzieren wird? Teile deine Meinung mit uns in den Kommentaren!