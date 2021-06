Chris Hemsworth meldet sich nächstes Jahr als beliebter Donnergott im mittlerweile vierten Teil der erfolgreichen „Thor“-Reihe aus dem Marvel Cinematic Universe zurück. Inzwischen konnten die Filmarbeiten zu Thor: Love and Thunder erfolgreich abgeschlossen werden, bestätigen Regisseur Taika Waititi (der erneut als Korg mitspielt) und sein Hauptdarsteller in einem ersten Set-Bild.

Das Foto verrät zwar noch nicht viel zur Handlung. Jedoch macht es deutlich, dass Hemsworths als Thor für den neusten Film noch einmal mächtig an Muskelmaße zugelegt hat – und damit seinem Kumpel Hulk mächtig Konkurrenz macht. Das ist wohl auch nötig, verrät er dazu:

„Es ist nationaler ‚Gib nicht an‘-Tag, also habe ich mir gedacht, dieses super relaxte Foto wäre angemessen. Der Film wird absolut durchgeknallt, schräg, witzig und dürfte auch ein bisschen auf die Tränendrüse drücken. Viel Liebe, viel Donner! Vielen Dank an alle Darsteller und die Crew, die diese weitere unglaubliche Marvel-Reise ermöglicht haben. Schnallt euch an, macht euch fertig, wir sehen uns in den Kinos!!“

Regisseur Taika Waititi mit Thor-Darsteller Chris Hemsworth am Set von Thor 4 © Marvel

Thor 4 mit gleich mehreren Superhelden

Im neuen „Thor“-Film wird es neben dem Donnergott natürlich auch ein Wiedersehen mit Publikumsliebling Loki geben, der ja demnächst mit seiner eigenen Serie auf Disney Plus zu sehen ist. Zudem spielen erneut Tessa Thompson als Valkyrie, Jaimie Alexander als Sif mit. Auch die Guardians Of The Galaxy angeführt von Chris Pratt als Star-Lord sind dabei.

Im nächsten MCU-Film wird aber auch ein neuer Superheld eingeführt, besser gesagt Superheldin: niemand Geringeres als Natalie Portman als Jane Foster kehrt zurück, um (wie in den Comics auch) zur neuen Heldin Mighty Thor mit Superkräften zu werden.

Als neuer Gegenspieler kündigt sich Batman-Darsteller Christian Bale als Gorr the God Butcher an. Auch weitere Stars wie Melissa McCarthy, Matt Damon und Russell Crowe als Zeus gehören zur prominenten Besetzung.

Der Kinostart ist für den 5. Mai 2022 angekündigt. Bis dahin müssen wir uns noch gedulden. Hoffen wir, schon bald mehr zum Film in Form von ersten Szenenbildern oder einem Teaser-Trailer zu Gesicht zu bekommen.

Fans reagieren begeistert auf den neuen Thor-Look

Das erste Set-Bild mit einem muskelbepackten Chris Hemsworth sorgt für erste Reaktionen der Fans, die sich überraschend und begeistert von dem neuen Look des Superhelden zeigen. Manche machen sich aber auch ernste Sorgen, wie ein eher schlaksiger Christian Bale als neuer Gegenspieler aussehen wird. Schließlich muss sich der ehemalige Batman-Darsteller warm anziehen, um gegen diesen scheinbar übermächtigen Thor anzutreten. Einige der besten Reaktionen gibt es hier zu sehen:

cause of death: thor’s arms in love and thunder pic.twitter.com/ZCDzZxtzMz — aisha 🇵🇸 (@pemberey) June 2, 2021

CHRIS HEMSWORTH GOT JACKED FOR THOR LOVE AND THUNDER OMG pic.twitter.com/9zE1LxGkBr — zack (@sightIess) June 1, 2021

Chris Hemsworth preparing for his roll in Thor Love And Thunder. #ThorLoveAndThunder pic.twitter.com/DL4e1TmT3g — MisAnthroPony (@MisAnthro_Pony) June 2, 2021

Reminder that Christian Bale is fighting Chris Hemsworth in THOR: LOVE AND THUNDER 🤯 pic.twitter.com/31jCT7asnI — BLURAYANGEL (@blurayangel) June 1, 2021