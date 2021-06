Avatar: Frontiers of Pandora wird nicht den Film wiedergeben, völlig neue Geschichte

Avatar: Frontiers of Pandora war wohl das Highlight der Ubisoft Forward, die im Rahmen der E3 2021 stattfand. Inzwischen sind einige weitere Infos zum dem Open-World-Spiel bekannt geworden, die vor allem etwas zum erzählerischen Inhalt preisgeben. Der soll nämlich nichts mit den bisher veröffentlichten Avatar-Filmen zu tun haben.

Avatar: Frontiers of Pandora mit neuer Story und neuen Charakteren

Wer dachte mit „Avatar: Frontiers of Pandora“ eine First-Person-Videospielversion der „Avatar“-Filme serviert zu bekommen, wird möglicherweise enttäuscht. Denn der Name Frontiers of Pandora (Deutsch: Grenzen von Pandora) wurde nicht grundlos gewählt – und das hat Ubisoft bereits klar gestellt.

Neue Welt, neue Charaktere: Zwar soll das Game einen kanonischen Teil im Franchise einnehmen, einen Bezug zu den Filmen nimmt das Action-Adventure jedoch nicht. Man möchte die komplett neue Geschichte eines Na’vi erzählen, die auch neue Figuren, Kreaturen und einen noch nie dagewesenen Teil von Pandora beinhaltet.

Im Interview mit VentureBeat bestätigte Luigi Priore, Vizepräsident von Disney und Pixar Games, diese klare Trennung noch einmal und antwortete auf die Frage, inwiefern sich das Spiel auf die Filme bezieht folgendermaßen:

„Dies ist eine brandneue Geschichte mit neuen Charakteren. Sie wird Teil des Kanons. Die ganze Idee ist, dass sie Teil der Handlung dieses riesigen Franchises auf Pandora ist, aber es ist kein Spiel, das den Film übersetzt. Es ist eine völlig neue offene Welt, neue Charaktere. Deshalb heißt es Frontiers of Pandora. Es spielt an einer anderen Grenze, einem anderen Gebiet des Mondes von Pandora.“

Avatar-Franchise wird ausgebaut

Neben dem Game von Massive Entertainment wird Avatar auch mithilfe weiterer Blockbuster ausgebaut. Inzwischen sind vier weitere „Avatar“-Filme von James Cameron mit Release-Zeitraum angekündigt worden. In den Fortsetzungen sollen auch die bereits am ersten Teil beteiligten Schauspieler wie Sam Worthington, Zoe Saldana und Sigourney Weaver zurückkehren.

Avatar 2 : 17. Dezember 2021

: 17. Dezember 2021 Avatar 3 : Dezember 2023

: Dezember 2023 Avatar 4 : Ende 2025

: Ende 2025 Avatar 5: 2027

Wann erscheint Frontiers of Pandora? Der Release für das Next-Gen-Game ist für den PC, PS5 und Xbox Series X im Jahr 2022 geplant.